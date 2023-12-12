Джек Грилиш: «Люди ведут себя так, будто у «Сити» серьезный кризис. Посмотрите на «Арсенал», они обыграли «Челси»? Нет. А «Виллу»? «Тоттенхэм»? Тоже нет»

Джек Грилиш не считает, что «Манчестер Сити» переживает спад.

«Мы проиграли один из четырех последних матчей, играя против четырех блестящих команд. Посмотрите на « ». Они обыграли « »? Нет. А « »? « »? Тоже нет. Они не обыграли эти команды. Но когда не выигрываем мы, [говорят, что] «Сити» находится в кризисе и бла-бла-бла.

Думаю, люди пытаются вести себя так, будто у нас наступил серьезный кризис, когда на самом деле его нет. Мы на четыре очка отстаем от лидеров лиги, а на следующей неделе отправляемся в Саудовскую Аравию, чтобы попытаться выиграть кубок, который закрепит за нами звание лучших в мире», – сказал полузащитник « ».

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