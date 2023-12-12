Джек Грилиш: «Люди ведут себя так, будто у «Сити» серьезный кризис. Посмотрите на «Арсенал», они обыграли «Челси»? Нет. А «Виллу»? «Тоттенхэм»? Тоже нет»

Теги Челси Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш не считает, что «Манчестер Сити» переживает спад.

«Мы проиграли один из четырех последних матчей, играя против четырех блестящих команд. Посмотрите на «Арсенал». Они обыграли «Челси»? Нет. А «Виллу»? «Тоттенхэм»? Тоже нет. Они не обыграли эти команды. Но когда не выигрываем мы, [говорят, что] «Сити» находится в кризисе и бла-бла-бла.

Думаю, люди пытаются вести себя так, будто у нас наступил серьезный кризис, когда на самом деле его нет. Мы на четыре очка отстаем от лидеров лиги, а на следующей неделе отправляемся в Саудовскую Аравию, чтобы попытаться выиграть кубок, который закрепит за нами звание лучших в мире», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучшим всегда предъявляют самые высокие требования.Еще бы с Лутоном Сити сравнил.
+13
-2
+11
Ответ ArnoNeputevy
А "Вилла" обыграла.
А Вилла обыграла Виллу? То-то же
+13
-2
+11
Ответ -Real-ist-
Лучшим всегда предъявляют самые высокие требования.Еще бы с Лутоном Сити сравнил.
Арсенал чуть лучше Лутона?)
+9
-2
+7
Ливерпуль вообще только на отскоках живет
+4
0
+4
Ответ Born is the King
М-да ну и сравнил. У таких клубов ,как Вилла, Арсенал или Марсель совсем другие цели и уровень. Тем более Арсенал как и Жирона и перепрыгнули свой максимум
Сейчас бы ставить Марсель и тем более Жирону в ряд с Арсеналом. Перепрыгнули свой максимум ? И как это вы измеряете , сударь ? Команда до 17 года - стабильный участник ЛЧ и вполне интересная команда в лучшей лиге . Последние 2 года команда возвращается к былым позициям , а именно борьба за 1-ую четверку , но с какого-то перепугу оказывается , что она прыгает выше своей головы . Не , ну если вы начали футбол смотреть с 20 года , то в принципе вопросов нет.
+5
-2
+3
А "Вилла" обыграла.
0
0
0
Мог бы ещё привести в пример Баварию и Барселону с Реалом, их тоже штормит)
0
0
0
Привезём кубок и отметим как следует. Давно не собирались, сказал Грилиш))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий