FA предъявила «Сити» обвинения в неуважении игроков к судье в матче с «Тоттенхэмом». Холанд кричал на Хупера
FA предъявила «Ман Сити» обвинения за поведение игроков в отношении судьи.
На 94-й минуте матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3) Эмерсон сфолил на Эрлинге Холанде. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но спустя несколько секунд дал свисток, помешав Джеку Грилишу выйти один на один к воротам «Тоттенхэма».
После этого эпизода несколько игроков «Манчестер Сити» окружили Хупера и стали спорить с ним – Эрлинг Холанд по итогам инцидента получил желтую карточку. После финального свистка норвежец накричал на арбитра, выражая недовольство его решениями в концовке матча.
Футбольная ассоциация Англии расценила поведение игроков «Манчестер Сити» как неуважительное по отношению к арбитру.
«Горожанам» предъявлены обвинения, поскольку клуб не смог обеспечить подобающее поведение своих футболистов.
«Манчестер Сити» сможет ответить на обвинения FA до 7 декабря.
Похоже, Холанда дисквалифицируют за гнев в сторону арбитра – кричал и добивал в соцсетях. Так уже было с другой звездой АПЛ в этом сезоне
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Забыли , как этот же судья ) уничтожил Ливерпуль с Тоттехэмом ?
Они потом тоже ныли про человеческий фактор всей федерацией и судейским корпусом ))
в Сериале судья лишил Милан гола (настоящего) и победы, когда свистнул фол перед штрафной, в тот момент, когда набегавший Мессиас вколотил мяч в сетку. вместо 2-1 (кажется), получили 1-1 по итогу, и сердечные извинения арбитра. там гол был, а тут его не было. и ничего не произошло. человеческий фактор.
И тоже в матче с Тоттенхэмом ))
Может этот Хупер - капер ?
За то, что игрок лососит воздух, никто дисквал не выпишет. Это вон в порту чел додумался четко судьям выдать