FA предъявила «Сити» обвинения в неуважении игроков к судье в матче с «Тоттенхэмом». Холанд кричал на Хупера

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Футбольная ассоциация Англии Саймон Хупер Джек Грилиш Эрлинг Холанд Футбол

FA предъявила «Ман Сити» обвинения за поведение игроков в отношении судьи.

На 94-й минуте матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3) Эмерсон сфолил на Эрлинге Холанде. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но спустя несколько секунд дал свисток, помешав Джеку Грилишу выйти один на один к воротам «Тоттенхэма».

После этого эпизода несколько игроков «Манчестер Сити» окружили Хупера и стали спорить с ним – Эрлинг Холанд по итогам инцидента получил желтую карточку. После финального свистка норвежец накричал на арбитра, выражая недовольство его решениями в концовке матча.

Футбольная ассоциация Англии расценила поведение игроков «Манчестер Сити» как неуважительное по отношению к арбитру.

«Горожанам» предъявлены обвинения, поскольку клуб не смог обеспечить подобающее поведение своих футболистов.

«Манчестер Сити» сможет ответить на обвинения FA до 7 декабря.

Похоже, Холанда дисквалифицируют за гнев в сторону арбитра – кричал и добивал в соцсетях. Так уже было с другой звездой АПЛ в этом сезоне

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
рапунцель дисквалифицировать
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клоунада🤡
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если у Евертона снимут ещё 10 очков, то парни могут уже сейчас начинать готовиться к чемпионшипу.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Любезный Коссутий
что за истерика? тут свисток лишил сити потенциально голевого момента. потенциально! еще не факт, что Грилиш вообще смог убежать бы. в Сериале судья лишил Милан гола (настоящего) и победы, когда свистнул фол перед штрафной, в тот момент, когда набегавший Мессиас вколотил мяч в сетку. вместо 2-1 (кажется), получили 1-1 по итогу, и сердечные извинения арбитра. там гол был, а тут его не было. и ничего не произошло. человеческий фактор.
Вы то зачем вставляете своих затертых пять копеек ?
Забыли , как этот же судья ) уничтожил Ливерпуль с Тоттехэмом ?
Они потом тоже ныли про человеческий фактор всей федерацией и судейским корпусом ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ 10ztv
рапунцель дисквалифицировать
рапунцель - это пять 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лед тронулся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Tpy6kaMerlina
Комментарий удален пользователем
что за истерика? тут свисток лишил сити потенциально голевого момента. потенциально! еще не факт, что Грилиш вообще смог убежать бы.
в Сериале судья лишил Милан гола (настоящего) и победы, когда свистнул фол перед штрафной, в тот момент, когда набегавший Мессиас вколотил мяч в сетку. вместо 2-1 (кажется), получили 1-1 по итогу, и сердечные извинения арбитра. там гол был, а тут его не было. и ничего не произошло. человеческий фактор.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ OldRedWhite
Этот же Котовский уничтожил и Ливерпуль ! И тоже в матче с Тоттенхэмом )) Может этот Хупер - капер ?
Наверное Тонали помогает ему
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LeroySaneMCITY
Клоунада🤡
Этот же Котовский уничтожил и Ливерпуль !
И тоже в матче с Тоттенхэмом ))
Может этот Хупер - капер ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ mantihor_e
Комментарий удален пользователем
сильно удивлюсь, если болельщики Ливерпуля перестанут ныть под новостями про Ман Сити
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LeroySaneMCITY
Наверное Тонали помогает ему
Результативная связка ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вообще для уровня такой команды, как Сити, позорно валить все на судью. Ныть на судей могут только команды ниже уровнем, типо Ливерпуля.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Облажались перед шейхами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё на них и кричать нельзя? Зачем они вообще нужны тогда, только игру портят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Работнички"...ну вы поняли)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
по традиции игрока Эвертона накажут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этому судье надо было морду набить, а не кричать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Многое зависит от того, были ли прямые оскорбления. На спортсе тут тоже некоторым поучиться надо.
За то, что игрок лососит воздух, никто дисквал не выпишет. Это вон в порту чел додумался четко судьям выдать
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пусть Хупер спасибо скажет что ему там отвертку в бочину где-то в манчестерской подворотне не засунули после такого "судейства"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий