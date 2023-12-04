FA предъявила «Сити» обвинения в неуважении игроков к судье в матче с «Тоттенхэмом». Холанд кричал на Хупера

FA предъявила «Ман Сити» обвинения за поведение игроков в отношении судьи.

На 94-й минуте матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3) Эмерсон сфолил на . Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но спустя несколько секунд дал свисток, помешав выйти один на один к воротам « ».

После этого эпизода несколько игроков «Манчестер Сити» окружили Хупера и стали спорить с ним – Эрлинг Холанд по итогам инцидента получил желтую карточку. После финального свистка норвежец накричал на арбитра, выражая недовольство его решениями в концовке матча.

расценила поведение игроков « » как неуважительное по отношению к арбитру.

«Горожанам» предъявлены обвинения, поскольку клуб не смог обеспечить подобающее поведение своих футболистов.

«Манчестер Сити» сможет ответить на обвинения FA до 7 декабря.

Похоже, Холанда дисквалифицируют за гнев в сторону арбитра – кричал и добивал в соцсетях. Так уже было с другой звездой АПЛ в этом сезоне

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!