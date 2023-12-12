Скоулз про «МЮ»: «Ни одного хорошего результата, обыгрывали только тех, кого обязаны. Состав недостаточно хорош для борьбы за важные трофеи»

Пол Скоулз считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватает Кристиана Эриксена.

«Не могу вспомнить ни одного хорошего результата в этом сезоне. Они обыгрывали команды, победу над которыми ты и ожидаешь. Не такие матчи определяют уровень игроков «МЮ» – это делается в топ-матчах.

Думаю, после возвращения и команда заметно расслабится, они добавят «МЮ» опыта и мастерства. Я надеюсь, что после их возвращения дела у тен улучшатся, но с точки зрения борьбы за важные трофеи состав, думаю, недостаточно хорош», – сказал экс-хавбек « » в эфире TNT Sports.

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