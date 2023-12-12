Скоулз про «МЮ»: «Ни одного хорошего результата, обыгрывали только тех, кого обязаны. Состав недостаточно хорош для борьбы за важные трофеи»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Пол Скоулз считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватает Кристиана Эриксена.

«Не могу вспомнить ни одного хорошего результата в этом сезоне. Они обыгрывали команды, победу над которыми ты и ожидаешь. Не такие матчи определяют уровень игроков «МЮ» – это делается в топ-матчах.

Думаю, после возвращения Эриксена и Каземиро команда заметно расслабится, они добавят «МЮ» опыта и мастерства. Я надеюсь, что после их возвращения дела у тен Хага улучшатся, но с точки зрения борьбы за важные трофеи состав, думаю, недостаточно хорош», – сказал экс-хавбек «МЮ» в эфире TNT Sports.

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9 комментариев
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Сольскьяера называли рыбаком. Моуриньо - физруком. Хотя оба давали результат, как оказалось. Зато Тен Хаг - гений, а состав оказывается недостаточно хорош. Состав, который собрал Тен Хаг, кстати.
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+16
Ответ 10ztv
где написано, что Тен Хаг гений? и по итогам прошлого сезлна у него кубок с путёвкой в лч
Когда он выгонял Роналду было много истерики на счет того какой Хаг молодой, современный футбол ставит и уж точно след сезон начнет ударно. В итоге он тихо пукнул
+9
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+9
Ответ Zlatan Ibra
Сольскьяера называли рыбаком. Моуриньо - физруком. Хотя оба давали результат, как оказалось. Зато Тен Хаг - гений, а состав оказывается недостаточно хорош. Состав, который собрал Тен Хаг, кстати.
Точно. Потратит уйму денег на состав. Чего только стоят Антони и Холанд на минималках и супер голкипер Анана
+2
-1
+1
Рекорды сами себя не поставят
+1
-1
0
МЮ уже на бумаге топ клуб,ожидания только должны быть скромные, да Скоульзу больно что творится в родном клубе но к сожалению МЮ это как Ливерпуль 10 лет назад, надо радикальные изминения
0
0
0
Ответ Zlatan Ibra
Сольскьяера называли рыбаком. Моуриньо - физруком. Хотя оба давали результат, как оказалось. Зато Тен Хаг - гений, а состав оказывается недостаточно хорош. Состав, который собрал Тен Хаг, кстати.
где написано, что Тен Хаг гений? и по итогам прошлого сезлна у него кубок с путёвкой в лч
+4
-4
0
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