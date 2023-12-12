Сергей Семак: «Зенит» всегда играет в полную силу. Вопрос – сколько есть этой силы»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак оценил итоги первой части сезона для «Зенита».

– Первая половина сезона получилась для «Зенита» непростой. Казалось, что в некоторых матчах команда играла не в полную силу. Насколько тяжело было мотивировать игроков, возвращать настрой на борьбу?

– «Зенит» всегда играет в полную силу. Вопрос – сколько есть этой силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. У нас было много травмированных. Были те, кто поздно присоединились к нам, пропустив предсезонную подготовку.

Первая часть чемпионата получилась достаточно драматичной для некоторых наших игроков. Я думаю, что мы справились. Каждый сезон сложный. В этом у нас есть новые вызовы. Мы должны работать и делать максимум того, на что способны. А какой будет результат – увидим в конце сезона, – сказал главный тренер «Зенита». 

После 18 проведенных туров Мир РПЛ сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла. 

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