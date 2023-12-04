Агент Дзюбы об отказе от общения с журналистами: «Он имеет на это полное право, максимально уважительно и корректно ведет себя в микст-зоне. Без скандалов, «Санта‑Барбары»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы прокомментировал отказ игрока от общения с прессой.

После матча с «Зенитом» в 17-м туре Мир РПЛ нападающий «Локомотива» обратился к журналистам: «Не будем вас уважать, пока вы не будете уважать нас. Как отменить бойкот? Научиться задавать нормальные вопросы». До этого на поле Дзюба поцеловал корреспондента «Матч ТВ» Александра Бедарева в голову, назвав его Фабьеном Бартезом.

– Может, Дзюба снимет эмбарго на общение с журналистами?

– Я считаю, Артем максимально уважительно и корректно ведет себя с вашими коллегами в микст‑зоне в последнее время.

И ваши слова о том, что он совсем перестал общаться с журналистами, – это не совсем так. Время от времени он дает интервью клубной пресс‑службе, с корреспондентом «Матч ТВ» Александром Бедаревым вот вчера практически в прямом эфире пообщался (смеется). В общем, из информационного поля Артем не выпадает.

А что касается микст‑зоны, то там Артем максимально корректен, как в этот раз: он позитивно отказался от интервью в микст‑зоне. Без скандалов, «Санта‑Барбары» и так далее. Артем имеет на это полное право. Это его решение, которое нужно уважать. А то уже начинают придумывать какую‑то ерунду, якобы он специально все это делает, повторяет про бойкоты и так далее. Фантазия у коллег на грани фантастики, – сказал Леонид Гольдман.

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6 комментариев
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Сняли на видео = придумали. Ок.
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Почему нужно уважать это решение? Дзюба выдумал коллективную ответственность на ровном месте. наказывает всех журналистов, наказывает своих зрителей и болельщиков. Почему это решение нужно уважать? Конечно, нет. Это очередная позорная выходка Дзюбы.
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Есть ощущение, что Гольдман видел Дзюбу только во время подписания контракта и такие комментарии в качестве "Представителя Дзюбы" может каждый пользователь спортса давать. У нас о нем одинаковое количество информации.
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В комментариях попрошу поуважительнее с капитаном и легендой Зенита.
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Артёмка обиделся, руки он не подаст этим журналюгам✊
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Дзюба, конечно, тот еще чудак*, но признать его совсем уж неправым рука не поднимается.
Взаимное уважение, вот универсальный рецепт для приятного/конструктивного общения и не только в спортивной среде.
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