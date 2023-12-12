Агент Захаряна: «В «Сосьедаде» Арсен попал совершенно в другую среду, еще и ковидом переболел. Это наложилось на бытовые вопросы. Сейчас чувствует себя уверенно»

Агент Арсена Захаряна рассказал о о трудностях адаптации игрока в Испании.

Хавбек « » отметился голевой передачей в матче 16-го тура с «Вильярреалом» (3:0). Это результативное действие стало первым для 20-летнего россиянина в 15 играх за баскский клуб.

« попал совершенно в другую среду – ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен еще и ковидом переболел. Все это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, – там на базе не поживешь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.

Понятно, что конкуренция серьезная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть ее тяжело – четыре человека из «Реала Сосьедад» играют в сборной Испании.

В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался», – рассказал Геннадий Голубин.

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