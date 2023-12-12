Агент Захаряна: «В «Сосьедаде» Арсен попал совершенно в другую среду, еще и ковидом переболел. Это наложилось на бытовые вопросы. Сейчас чувствует себя уверенно»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Сборная Испании по футболу Геннадий Голубин Чемпионат.com коронавирус Арсен Захарян Футбол

Агент Арсена Захаряна рассказал о о трудностях адаптации игрока в Испании.

Хавбек «Реал Сосьедада» отметился голевой передачей в матче 16-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:0). Это результативное действие стало первым для 20-летнего россиянина в 15 играх за баскский клуб.

«Захарян попал совершенно в другую среду – ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен еще и ковидом переболел. Все это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, – там на базе не поживешь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.

Понятно, что конкуренция серьезная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть ее тяжело – четыре человека из «Реала Сосьедад» играют в сборной Испании.

В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался», – рассказал Геннадий Голубин. 

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6 комментариев
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Сразу даже топ футболисты не всегда могут заиграть , а тут совершенно всё другое менталитет , люди, футбол
Арсену удачи и найти свою игру , и главное чтоб мы не считали пасы и касания в его игре
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Кстати, заметно как он прибавил физически в Испании
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Ответ Алексей Ненахов
Сразу даже топ футболисты не всегда могут заиграть , а тут совершенно всё другое менталитет , люди, футбол Арсену удачи и найти свою игру , и главное чтоб мы не считали пасы и касания в его игре
Считать нужно, только не в том контексте, что спортс делает)
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В последнем матче с Вильяреалом было видно, что физически он прибавил и в борьбе тоже. Но в созидании пока чувствуется неуверенность. Партнеры игнорировали, хотя он часто был открыт на фланге. Видно, что его тянет в центре поиграть, но нужно быть довольным проведённым играм в основе на любой позиции. Через игры и тренировки ещё прибавит. Тренер доверяет и это самое важное. Не будем забывать, что ему ещё всего 20 лет. А бытовые проблемы сильно сказываются на появлении уверенности. Освоит испанский сможет раскрепоститься и быть на одной волне с партнерами по команде. Пока все хорошо, да адаптация не быстрая, но думаю все понимали, что он сразу феерить не начнет.
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Слышали и от Миранчука про зал , вот непонимаю почему нельзя внедрить нашим тренерам такие методы
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