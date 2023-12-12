Артета о матче с ПСВ: «Долг «Арсенала» – побеждать в каждой игре. Технически задача выполнена, но по настрою я хочу видеть, что работа еще не закончена»

Теги ПСВ Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета ждет от «Арсенала» победного настроя в матче с ПСВ.

Сегодня «Арсенал» сыграет с ПСВ в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф в предыдущем туре, при этом «канониры» останутся лидерами группы при любом исходе матча.

«Я хочу, чтобы все проявили волю к победе. По настрою игроков я хочу увидеть, что работа еще не закончена, хотя технически задача выполнена. Долг «Арсенала» – побеждать в каждом матче.

То, как они [ПСВ] играют, действительно впечатляет – их стабильность, то, как они побеждают. Они доминировали не только в этом сезоне, но и в предыдущем», – сказал главный тренер «Арсенала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

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