«Хетафе» рассмотрит выкуп Гринвуда и получит 20% от суммы трансфера, если «МЮ» продаст вингера другому клубу

Мэйсон Гринвуд может остаться в «Хетафе» на постоянной основе.

22-летний вингер перешел в испанский клуб на правах аренды из « » летом этого года. В рамках Ла Лиги он провел 12 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

По информации The Athletic, «Хетафе» рассмотрит возможность выкупа футболиста. При этом клуб может получить 20% от суммы будущего трансфера, если «Юнайтед» продаст другому клубу.

Сам « » за полноценный трансфер игрока должен будет заплатить лишь 80% от согласованной суммы.

Подробную статистику Мэйсона можно найти здесь.

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