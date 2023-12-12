«Хетафе» рассмотрит выкуп Гринвуда и получит 20% от суммы трансфера, если «МЮ» продаст вингера другому клубу
Мэйсон Гринвуд может остаться в «Хетафе» на постоянной основе.
22-летний вингер перешел в испанский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» летом этого года. В рамках Ла Лиги он провел 12 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.
По информации The Athletic, «Хетафе» рассмотрит возможность выкупа футболиста. При этом клуб может получить 20% от суммы будущего трансфера, если «Юнайтед» продаст Гринвуда другому клубу.
Сам «Хетафе» за полноценный трансфер игрока должен будет заплатить лишь 80% от согласованной суммы.
Подробную статистику Мэйсона можно найти здесь.
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