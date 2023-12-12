«Хетафе» рассмотрит выкуп Гринвуда и получит 20% от суммы трансфера, если «МЮ» продаст вингера другому клубу

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хетафе возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд может остаться в «Хетафе» на постоянной основе.

22-летний вингер перешел в испанский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» летом этого года. В рамках Ла Лиги он провел 12 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. 

По информации The Athletic, «Хетафе» рассмотрит возможность выкупа футболиста. При этом клуб может получить 20% от суммы будущего трансфера, если «Юнайтед» продаст Гринвуда другому клубу. 

Сам «Хетафе» за полноценный трансфер игрока должен будет заплатить лишь 80% от согласованной суммы. 

Подробную статистику Мэйсона можно найти здесь

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9 комментариев
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Верните парня домой долб**бы!!!
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это что за новая форма трансфера такая?
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гении в клубе такие, что им умудрились втиснуть пункт 20 процентов от суммы если продадут в другой клуб.
Иногда складывается впечатление, что кто то сознательно вредительством занимается.
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Ответ littlejacob93@mail.ru
Верните парня домой долб**бы!!!
Не надо его возвращать, он будет как Рашфорд, он не прессингует, играет на чистых мячах. Ты хоть смотрел матчи его за Хетафе? - Он там пешком ходит весь матч в ожидании что ему доставят его и он на индивидуальном мастерстве затащит, там тренер осознанно так играет, а в МЮ никто так не будет под него подстраиваться. Я уж не говорю о том что его просто сожрут медиа, особенно если у него не пойдет игра. Возвращение слишком большой риск, Гринвуд это все же не тот игрок, который гарантированно даст результат, овчинка выделки не стоит в его случае
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Ответ Kahn01
Ещё одного мягкотелого дриблера? Уверены?
Этот парень работает на собой , над своими ошибками, растит ребенка и главное набирает форму в хорошем чемпе . Плюйся и злись на него до конца жизни , ведь ты не допускал не одной ошибки в жизни не так ли ?)
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Какой ###от его на таких условиях отдал ? 🤡
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а потом тен хаг виноват во всех трансферах, а то что в клубе вот такие вот люди отдают игрока в аренду на сказочных условиях - это мелочи;)
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