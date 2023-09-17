Мэйсон Гринвуд столкнулся с неприязнью фанатов во время 1-й игры в Испании.

Арендованный у «Манчестер Юнайтед» полузащитник дебютировал за «Хетафе» на 77-й минуте домашней игры с «Осасуной» (3:2). Как передает Mundo Deportivo, с гостевого сектора раздавались выкрики «Гринвуд, умри!», когда футболист выходил на поле.

Этот инцидент был отражен в протоколе матча, информация о нем будет доведена до Королевской испанской футбольной федерации, и в дальнейшем Комитет по спортивным соревнованиям возбудит дисциплинарное производство. В качестве наказания могут быть назначены штраф, временное частичное или полное закрытие трибун.

Гринвуд принял участие в футбольном матче впервые с января 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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