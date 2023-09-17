Фанаты «Осасуны» кричали «Гринвуд, умри!» на игре с «Хетафе». Вингер провел 1-й матч с января 2022-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Осасуна Хетафе происшествия болельщики Федерация футбола Испании Колисеум Альфонсо Перес Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд столкнулся с неприязнью фанатов во время 1-й игры в Испании.

Арендованный у «Манчестер Юнайтед» полузащитник дебютировал за «Хетафе» на 77-й минуте домашней игры с «Осасуной» (3:2). Как передает Mundo Deportivo, с гостевого сектора раздавались выкрики «Гринвуд, умри!», когда футболист выходил на поле.

Этот инцидент был отражен в протоколе матча, информация о нем будет доведена до Королевской испанской футбольной федерации, и в дальнейшем Комитет по спортивным соревнованиям возбудит дисциплинарное производство. В качестве наказания могут быть назначены штраф, временное частичное или полное закрытие трибун.

Гринвуд принял участие в футбольном матче впервые с января 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Вячеслав Соболевский
Ответ arspurs9
Веселый сезон у дурачка намечается)
Рад за тебя)
+26
-4
+22
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Виталий Ан
Как все перевернулось в его жизни. Такой старт и сразу МЮ. Игрок то очень хороший.
Теперь унижают в Хетафе.
+8
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Ivan Tsioply
А Гринвуду пофиг, он не понимает по-испански ничего пока 😄
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Партизанен
Школота есть школота
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S.Laposter
Ответ Виталий Ан
Как все перевернулось в его жизни. Такой старт и сразу МЮ. Игрок то очень хороший. Теперь унижают в Хетафе.
ну там фаны соперника, думаю Хетафе так делать не будут точно
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Izokot
«Кто без греха, киньте в нее камень.»Так эти толпы скоры на расправу. Пара голов - и будет любимчик.
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Resul Nebi
Гринвуд живи!
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Акира_1
В Испании всегда очень много неадекватов на трибунах.
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Hezredow
Он хорошо играл и 3 гола у него польза много и по этому эму так сказали умрите сами
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