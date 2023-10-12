Часть сотрудников «МЮ» хочет уволиться из-за позиции клуба по Гринвуду и Антони (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хетафе Мэйсон Гринвуд Антони Футбол

Сотрудники «МЮ» разочарованы позицией клуба по Мэйсону Гринвуду и Антони.

Напомним, в августе «Манчестер Юнайтед» подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями Гринувда в насилии в отношении его девушки. Расследование доказало невиновность полузащитника, однако Гринвуд все равно покинул клуб, перейдя в «Хетафе» на правах аренды.

Антони также был обвинен в насилии над своей бывшей девушкой. «МЮ» отстранил бразильца, однако затем изменил свое решение.

По информации Daily Mail, некоторые сотрудники «Манчестер Юнайтед» начали активно искать новую работу, поскольку разочаровались в клубе из-за позиции по Гринвуду и Антони.

Часть персонала, продолжающая работать в «МЮ», отмечает, что это противоречит их моральным принципам. Несмотря на это, отмечается, что резкого сокращения численности персонала и массовых увольнений не предвидится.

Также сообщается, что некоторые сотрудники предполагают, что изначально «МЮ» планировал оставить Гринвуда в команде, но от этой идеи пришлось отказаться из-за негативной реакции общественности. Кроме того, некоторые сотрудники считают, что клуб намеренно скрывал обвинения в адрес Антони, однако гендиректор «МЮ» Ричард Арнольд опроверг это на встрече с персоналом в сентябре.

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15 комментариев

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Neron
А можно уточнить, какие конкретно это сотрудники? Если это садовник, кухарка и помощник массажиста, то как - нибудь переживём! Да и вообще, Гринвуд и Антони это 150 миллионов фунтов, какие сотрудники?!
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llolishe
А мы то думали что Тен Хааг только антирекорды ставит, а он решил вообще весь клуб развалить🤣
+6
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+3
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sergey2022
Свежо придание, но верится с трудом)
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Gnider
А какая позиция клуба с которой они не согласны?
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<~Inter~>
Ответ Neron
А можно уточнить, какие конкретно это сотрудники? Если это садовник, кухарка и помощник массажиста, то как - нибудь переживём! Да и вообще, Гринвуд и Антони это 150 миллионов фунтов, какие сотрудники?!
Такие сотрудники как раз таки формируют атмосферу в клубе. Это люди которые работают там годами и развиваются вместе с клубом, получают повышения и набирают новый персонал, который также будет влиять на восприятие клуба. Игроков и тренеров легко заменить, а вот найти пару сотню сотрудников поддерживающих клуб десятилетиями не так-то просто
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<~Inter~>
Ответ Neron
Если бы САФ до сих пор был в клубе посмели бы хоть кто-то подобное сказать?! Да никогда и ни за что, ибо были бы выгнаны из клуба в ту же секунду с волчьим билетом!
САФ никогда не ставил игроков выше клуба
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NIRVANA
Ага-ага, конечно
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Антон Фалафель
Ага, щас из-за типа принципов, идеалов и обиженных миллионеров откажутся от работы и пойдут домой яйца чесать. Бредятина.
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Neron
Если бы САФ до сих пор был в клубе посмели бы хоть кто-то подобное сказать?! Да никогда и ни за что, ибо были бы выгнаны из клуба в ту же секунду с волчьим билетом!
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SLEVIN
что за чушь. и верят же такой наигранной банальщине же.
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Подкат Пенальтьевич
Бабы что ли? Это будет только плюс для клуба, если они уйдут.
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Real_v_dushe
Поражён, как 7хаг чуть больше, чем за год, сделал МЮ не просто кризисным клубом, но ещё и мегатоксичным. Это талант.
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Dmitry Shubey
Надеюсь, эти не названные сотрудники - Глэйзеры
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Master Slova
Ответ llolishe
А мы то думали что Тен Хааг только антирекорды ставит, а он решил вообще весь клуб развалить🤣
а причем здесь Тен Хаг?
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