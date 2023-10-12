Часть сотрудников «МЮ» хочет уволиться из-за позиции клуба по Гринвуду и Антони (Daily Mail)

Сотрудники «МЮ» разочарованы позицией клуба по Мэйсону Гринвуду и Антони.

Напомним, в августе « » подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями Гринувда в насилии в отношении его девушки. Расследование доказало невиновность полузащитника, однако все равно покинул клуб, перейдя в « » на правах аренды.

также был обвинен в насилии над своей бывшей девушкой. «МЮ» отстранил бразильца, однако затем изменил свое решение.

По информации Daily Mail, некоторые сотрудники «Манчестер Юнайтед» начали активно искать новую работу, поскольку разочаровались в клубе из-за позиции по Гринвуду и Антони.

Часть персонала, продолжающая работать в «МЮ», отмечает, что это противоречит их моральным принципам. Несмотря на это, отмечается, что резкого сокращения численности персонала и массовых увольнений не предвидится.

Также сообщается, что некоторые сотрудники предполагают, что изначально «МЮ» планировал оставить Гринвуда в команде, но от этой идеи пришлось отказаться из-за негативной реакции общественности. Кроме того, некоторые сотрудники считают, что клуб намеренно скрывал обвинения в адрес Антони, однако гендиректор «МЮ» Ричард Арнольд опроверг это на встрече с персоналом в сентябре.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию