Несколько игроков «Бетиса» хотели обменяться футболками с Беллингемом. Хавбек «Реала» принес в их раздевалку 3 футболки и пообщался с соперниками
Джуд Беллингем подарил несколько футболок игрокам «Бетиса».
«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в 16-м туре Ла Лиги – 1:1. Беллингем забил единственный гол мадридской команды в этой игре. В ходе матча несколько футболистов андалусийского клуба подходили к англичанину с просьбой поменяться футболками.
Как сообщает Marca, после финального свистка хавбек «Реала» поблагодарил болельщиков, но не стал меняться футболками ни с кем из соперников. Через 20 минут Джуд попросил разрешения войти в раздевалку «Бетиса» – он принес три футболки и пообщался с игроками соперника.
Беллингем – лучший бомбардир текущего розыгрыша Ла Лиги, на его счету 12 голов в 14 матчах. Подробную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.
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У него вообще минусы то есть? )
Победил Анри, который обменялся майками с Роналдо после финала ЧМ-98. Ему даже футболисты позавидовали (у которых лучший обмен был с Анри как раз).