Несколько игроков «Бетиса» хотели обменяться футболками с Беллингемом. Хавбек «Реала» принес в их раздевалку 3 футболки и пообщался с соперниками

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига игровая форма Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем подарил несколько футболок игрокам «Бетиса».

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в 16-м туре Ла Лиги – 1:1. Беллингем забил единственный гол мадридской команды в этой игре. В ходе матча несколько футболистов андалусийского клуба подходили к англичанину с просьбой поменяться футболками. 

Как сообщает Marca, после финального свистка хавбек «Реала» поблагодарил болельщиков, но не стал меняться футболками ни с кем из соперников. Через 20 минут Джуд попросил разрешения войти в раздевалку «Бетиса» – он принес три футболки и пообщался с игроками соперника. 

Беллингем – лучший бомбардир текущего розыгрыша Ла Лиги, на его счету 12 голов в 14 матчах. Подробную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь

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24 комментария
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Беллингем - это прям сын маминой подруги )
У него вообще минусы то есть? )
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Молодец парень!
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Ответ Cevin Cigan
Трудно такое представить,от какого нибудь Гави.......Это Реал детки! Там благородство в генах!!!
Ну да, это ведь Реал Беллингема вырастил в своей академии и привил гены.
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И на поле безупречен и за его пределами
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После дубля барселоне,тоже стояла очередь из игроков каталонцев,которые хотели взять футболку,автограф и он не отказал.Респект таким звездным,но простым футболистам👏🏻🙏🏻
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Вот такой нужен следующий герой!
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Какой же Беллингем общительный и добрый
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Ответ Proper Chels
В стиле великого Месси. Лео всегда отдавал футболки и фоткался с соперниками после матчей в подтрибунке. Иногда даже фейлы были, когда Лео ждал игроков соперника. А дома у Месси коллекция с чужими формами, даже полных ноунеймов. Наконец у Ла Лиги появился наследник Месси.
🤣 казалось бы Реал, Бетис. при чем тут меси 😭😭🤣
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Ответ Cevin Cigan
Трудно такое представить,от какого нибудь Гави.......Это Реал детки! Там благородство в генах!!!
Тот случай когда сморозил и не подумал.
+5
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+5
Ответ Proper Chels
В стиле великого Месси. Лео всегда отдавал футболки и фоткался с соперниками после матчей в подтрибунке. Иногда даже фейлы были, когда Лео ждал игроков соперника. А дома у Месси коллекция с чужими формами, даже полных ноунеймов. Наконец у Ла Лиги появился наследник Месси.
Главное, чтобы не начал пинать и топтаться на футболках соперника, в стиле «великого» Месси
+4
-1
+3
Ответ Cevin Cigan
Трудно такое представить,от какого нибудь Гави.......Это Реал детки! Там благородство в генах!!!
Фанаты реала иногда такую чушь пишут, рукалицо...
+7
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+3
Ответ Рашпель793
Беллингем - это прям сын маминой подруги ) У него вообще минусы то есть? )
Испанский говорят туго идет)
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Наряду с Винисиусом главная суперзвезда Ла Лиги
+7
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+1
Ответ Николай Бойко
Главное, чтобы не ударился в борьбу с расизмом, как Вини, а просто играл в футбол
Вини сам виноват, он прекрасный футболист , но провокатор из за этого и получил такое отношение к себе. В Реале много темнокожих , но от расизма страдает только Винисиус.
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Ответ Рашпель793
Беллингем - это прям сын маминой подруги ) У него вообще минусы то есть? )
Сам ответь на этот вопрос!?
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Просто красавец, как бы ты звездой не был, всегда нужно оставаться человеком.
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ДОСТОЙНО
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Ответ Артемий Ковынев
Ну да, это ведь Реал Беллингема вырастил в своей академии и привил гены.
Дружище,человеку всего двадцать! Он знает куда шёл и на верняка британские функционеры не обьяснили,как нужно себя вести в королевском дворе! Яркий пример Бэйл. Чел провёл три отличных сезона,но так и не стал частью Реала! Вот Джуд - это другое! Сразу стал своим парнем в команде(в этом он мне напоминает своего соотечественника Стива Макманамана!!!Который сплачивал местных звёзд и галактических!) Рон тоже не в Реале рос,он пришёл из Ман Юнайтед уже имея Золотой Мяч,но мега звездой он стал именно в Реале!!! Кто сейчас вспомнит,что он в Спортинге начинал??? Так что,твой довод,не катит!
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Ответ Артемий Ковынев
Ну да, это ведь Реал Беллингема вырастил в своей академии и привил гены.
Он пришел из академии Бетиса, воспитанничек)) Любите вы барсаглоры выдумывать в свою пользу))
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Человечище!
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Недавно попался на глаза видос, где у Каррагера, Анри, Ричардса и ещё кого-то спрашивали, с кем у них был самый крутой обмен майками после матча.

Победил Анри, который обменялся майками с Роналдо после финала ЧМ-98. Ему даже футболисты позавидовали (у которых лучший обмен был с Анри как раз).
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