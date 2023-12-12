Джуд Беллингем подарил несколько футболок игрокам «Бетиса».

« » сыграл вничью с « » в 16-м туре – 1:1. Беллингем забил единственный гол мадридской команды в этой игре. В ходе матча несколько футболистов андалусийского клуба подходили к англичанину с просьбой поменяться футболками.

Как сообщает Marca, после финального свистка хавбек «Реала» поблагодарил болельщиков, но не стал меняться футболками ни с кем из соперников. Через 20 минут попросил разрешения войти в раздевалку «Бетиса» – он принес три футболки и пообщался с игроками соперника.

Беллингем – лучший бомбардир текущего розыгрыша Ла Лиги, на его счету 12 голов в 14 матчах. Подробную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.

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