ПСВ – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Арсенал» сыграет с ПСВ в гостях в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Оба клуба уже обеспечили себе место в плей-офф турнира. При этом лондонцы займут 1-е место в группе вне зависимости от исхода матча.

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