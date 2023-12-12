ПСВ – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Арсенал» сыграет с ПСВ в гостях в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Оба клуба уже обеспечили себе место в плей-офф турнира. При этом лондонцы займут 1-е место в группе вне зависимости от исхода матча.
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.45, «Филипс Стадион»
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