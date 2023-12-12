«Интер Майами» Месси проведет товарищеский матч с «Аль-Насром» Роналду 1 февраля

«Интер Майами» Месси проведет товарищеский матч с «Аль-Насром» Роналду.

Клуб МЛС объявил о проведении двух товарищеских матчей в Саудовской Аравии – против « » и «Аль-Насра».

Матчи пройдут в Эр-Рияде 29 января и 1 февраля 2024 года.

Таким образом, форвард американской команды может сыграть против нападающего «Аль-Насра» .

За «Аль-Хилаль» выступают бывший хавбек «Зенита» Малком и экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» , который в настоящее время травмирован.

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