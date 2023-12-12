«Интер Майами» Месси проведет товарищеский матч с «Аль-Насром» Роналду 1 февраля

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Малком Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Месси проведет товарищеский матч с «Аль-Насром» Роналду.

Клуб МЛС объявил о проведении двух товарищеских матчей в Саудовской Аравии – против «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра».

Матчи пройдут в Эр-Рияде 29 января и 1 февраля 2024 года. 

Таким образом, форвард американской команды Лионель Месси может сыграть против нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

За «Аль-Хилаль» выступают бывший хавбек «Зенита» Малком и экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, который в настоящее время травмирован. 

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8 комментариев
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Шел 2040 год…Прощание легенд… 567-й раз…
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Ответ AnMe
Шел 2040 год…Прощание легенд… 567-й раз…
Это их корова, и они её доят)
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Ответ Капибарбер
Эта встреча товарищеская поэтому голы в этом матче не будут идти в зачёт, а в официальных матчах Месси уверенно держит превосходство
Ага, особенно в сборных)
+2
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+2
Интересно, сколько получат обычные футболисты за матч? Ноль скорее всего , Роналду и Месси по 40 процентов и 20 на клубы
+3
-3
0
встреча на поле легенд футбола! интересное противостояние
+1
-1
0
Ответ Партизанен
Интересно, сколько получат обычные футболисты за матч? Ноль скорее всего , Роналду и Месси по 40 процентов и 20 на клубы
так пойдут смотреть на месси и роналду,логично что они должны получать деньги за это?
+2
-2
0
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