«Спартак» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора. В ближайшие дни пройдут переговоры со специалистом, работавшим в клубе Ла Лиги («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Чемпионат.com Хавьер Рибальта Пол Эшуорт Футбол

«Спартак» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора.

По информации «Чемпионата», помимо экс-директора «Зенита» Хавьера Рибальты и ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала, красно-белые рассматривают кандидатуру еще одного испанского специалиста, ранее работавшего в одном из клубов Ла Лиги. Известно, что в ближайшее время он прилетит в Москву для переговоров с руководством «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует решить вопрос с назначением нового спортивного директора до конца года. Пол Эшуорт, занимающий этот пост в данный момент, останется в клубе на новой должности.

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5 комментариев
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Руководство красно-белых рассматривает бывшего спортдиректора «Гранады» Нико Родригеза. Также специалист работал в испанских «Эльче», «Хетафе», «Альбасете», «Спортинге» из Хихона, «Лас-Пальмасе» и «Алькорконе
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дали бы интриги :" переговоры с большим специалистом, игравшим в клубе Ла Лиги"
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Ответ Dzmitry Lavysh
дали бы интриги :" переговоры с большим специалистом, игравшим в клубе Ла Лиги"
Ты про Мостового ?
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