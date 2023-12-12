«Спартак» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора. В ближайшие дни пройдут переговоры со специалистом, работавшим в клубе Ла Лиги («Чемпионат»)
«Спартак» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора.
По информации «Чемпионата», помимо экс-директора «Зенита» Хавьера Рибальты и ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала, красно-белые рассматривают кандидатуру еще одного испанского специалиста, ранее работавшего в одном из клубов Ла Лиги. Известно, что в ближайшее время он прилетит в Москву для переговоров с руководством «Спартака».
Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует решить вопрос с назначением нового спортивного директора до конца года. Пол Эшуорт, занимающий этот пост в данный момент, останется в клубе на новой должности.
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