«Стадион «Краснодара» входит в топ-10 в Европе. Топчик!» Глеб о лучших аренах
Александр Глеб включил стадион «Краснодара» в список самых красивых в Европе.
– Самые красивые стадионы мира?
– Если из тех, на которых играл, то это «Эмирейтс» «Арсенала», по любому. Это «Сантьяго Бернабеу» у «Реала», миланский «Сан-Сиро», «Альянц Арена» у «Баварии».
В Германии много хороших стадионов, у «Штутгарта» сейчас красивая футбольная арена. Когда я играл в Англии, было много старых стадионов.
Еще стадион «Краснодара», вот! Я на нем не играл, но стадион замечательный, приятный, красивый, уютный. Я там был, и мне он очень понравился, вообще отлично. Топчик! Он, конечно, входит в топ-10 стадионов Европы.
Сергей Галицкий, конечно, молодец. Да там и за стадионом очень приятная парковая зона. Жалко, что не довелось там сыграть, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Глеб.
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