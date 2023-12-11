«Стадион «Краснодара» входит в топ-10 в Европе. Топчик!» Глеб о лучших аренах

Теги Бавария Штутгарт Интер Милан Эмирейтс Александр Глеб премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Арсенал Альянц Арена Сантьяго Бернабеу Сан-Сиро Краснодар Сергей Галицкий Cтадион Краснодар Футбол

Александр Глеб включил стадион «Краснодара» в список самых красивых в Европе.

– Самые красивые стадионы мира?

– Если из тех, на которых играл, то это «Эмирейтс» «Арсенала», по любому. Это «Сантьяго Бернабеу» у «Реала», миланский «Сан-Сиро», «Альянц Арена» у «Баварии».

В Германии много хороших стадионов, у «Штутгарта» сейчас красивая футбольная арена. Когда я играл в Англии, было много старых стадионов. 

Еще стадион «Краснодара», вот! Я на нем не играл, но стадион замечательный, приятный, красивый, уютный. Я там был, и мне он очень понравился, вообще отлично. Топчик! Он, конечно, входит в топ-10 стадионов Европы.

Сергей Галицкий, конечно, молодец. Да там и за стадионом очень приятная парковая зона. Жалко, что не довелось там сыграть, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Глеб.

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7 комментариев
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Я не был на перечисленных европейских стадионах, но был на других - в Чехии и Германии. Был и в Америке, и у нас по городам. Краснодарский стадион однозначно лучший в моем рейтинге, ни один из других наших даже не близко по дизайну и качеству.
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Был в Штутгарте в 2019 году там совершено обычный стадион. В Англии все старые. Краснодара стадион это ТОР-3
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по слову "топчик" подумал, что это у чернявского спросили
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Стадион и парк там, действительно,классные.
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Глеб о стадионе академии Краснодара: Топ-топчик!
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Ответ velosipedin
по слову "топчик" подумал, что это у чернявского спросили
Если бы спросили у Глебчика, то на первом месте была бы Открытие Арена, а на втором база в Тарасовке
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