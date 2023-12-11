«Стадион «Краснодара» входит в топ-10 в Европе. Топчик!» Глеб о лучших аренах

Александр Глеб включил стадион «Краснодара» в список самых красивых в Европе.

– Самые красивые стадионы мира?

– Если из тех, на которых играл, то это « » «Арсенала», по любому. Это « » у « », миланский « », «Альянц Арена» у «Баварии».

В Германии много хороших стадионов, у « » сейчас красивая футбольная арена. Когда я играл в Англии, было много старых стадионов.

Еще стадион «Краснодара», вот! Я на нем не играл, но стадион замечательный, приятный, красивый, уютный. Я там был, и мне он очень понравился, вообще отлично. Топчик! Он, конечно, входит в топ-10 стадионов Европы.

Сергей Галицкий, конечно, молодец. Да там и за стадионом очень приятная парковая зона. Жалко, что не довелось там сыграть, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Глеб.

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