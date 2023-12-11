Шовковский возглавил киевское «Динамо»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александр Шовковский Футбол

Александр Шовковский возглавил киевское «Динамо».

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины стал исполняющим обязанности главного тренера бело-синих после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре в начале ноября. После этого он выиграл четыре матча подряд в чемпионате Украины.

Сегодня Александр был лишен приставки «исполняющий обязанности» и стал полноценным главным тренером «Динамо».

Шовковский выступал за киевлян с 1992 по 2016 год. Он выиграл с клубом 31 трофей, в том числе 14 раз стал чемпионом страны.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи легенде в работе с родным клубом!
+9
-6
+3
А нам это зачем? Пусть хоть Зеленского назначают.
+11
-11
0
Удачи Шовковскому на тренерском поприще! Классный вратарь.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий