Александр Шовковский возглавил киевское «Динамо».

Бывший вратарь « » и сборной стал исполняющим обязанности главного тренера бело-синих после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре в начале ноября. После этого он выиграл четыре матча подряд в чемпионате Украины.

Сегодня Александр был лишен приставки «исполняющий обязанности» и стал полноценным главным тренером «Динамо».

выступал за киевлян с 1992 по 2016 год. Он выиграл с клубом 31 трофей, в том числе 14 раз стал чемпионом страны.

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