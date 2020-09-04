45-летний Шовковский включен в заявку Украины на матч с Францией. У двух вратарей коронавирус

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Украина Динамо Киев Александр Шовковский Сборная Франции по футболу товарищеские матчи (сборные) Юрий Панькив Георгий Бущан Андрей Лунин коронавирус Футбол

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявлен как вратарь на товарищеский матч против Франции, сообщает Tribuna.com со ссылкой на УАФ.

Регламент УЕФА позволяет вносить в заявку игроков, которые не имеют профессиональных контрактов, но имеют паспорт страны, которую представляют в матче.

45-летний голкипер завершил профессиональную карьеру в декабре 2016-го. Он играл за киевское «Динамо» (1993-2016).

Тренерский штаб сообщает, что не рассматривает Шовковского как обязательного участника матча. Он может сыграть, если единственный здоровый вратарь Георгий Бущан сдаст положительный тест на коронавирус или получит травму в матче. Результаты тестов будут около 16:00 по местному времени.

Ранее вратари сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Полная заявка Украины на игру:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Александр Шовковский (без клуба);

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун («Гент»), Ефим Конопля («Десна»);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Руслан Малиновский («Аталанта»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зубков, Игорь Харатин («Ференцварош») Роман Безус («Гент»);

Нападающий: Роман Яремчук («Гент»).

Матч Франция – Украина пройдет сегодня в Париже на «Стад де Франс» и начнется в 22:10 по московскому времени.

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья