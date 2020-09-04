45-летний Шовковский включен в заявку Украины на матч с Францией. У двух вратарей коронавирус

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявлен как вратарь на товарищеский матч против Франции, сообщает Tribuna.com со ссылкой на УАФ.

Регламент УЕФА позволяет вносить в заявку игроков, которые не имеют профессиональных контрактов, но имеют паспорт страны, которую представляют в матче.

45-летний голкипер завершил профессиональную карьеру в декабре 2016-го. Он играл за киевское «Динамо» (1993-2016).

Тренерский штаб сообщает, что не рассматривает Шовковского как обязательного участника матча. Он может сыграть, если единственный здоровый вратарь Георгий Бущан сдаст положительный тест на коронавирус или получит травму в матче. Результаты тестов будут около 16:00 по местному времени.

Ранее вратари сборной Украины Андрей Лунин и получили положительные результаты тестов на .

Полная заявка Украины на игру:

Вратари: ( Киев), Александр Шовковский (без клуба);

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун («Гент»), Ефим Конопля («Десна»);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Руслан Малиновский («Аталанта»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зубков, Игорь Харатин («Ференцварош») Роман Безус («Гент»);



Нападающий: Роман Яремчук («Гент»).

Матч Франция – Украина пройдет сегодня в Париже на «Стад де Франс» и начнется в 22:10 по московскому времени.

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