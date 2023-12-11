Мактоминей про «МЮ»: «Полностью поддерживаем тен Хага. Атмосфера была токсичной с другими тренерами, сейчас не так»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Футбол

Скотт Мактоминей заявил о поддержке главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Хавбек дал комментарий в преддверии встречи с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Футболисты чувствуют ответственность [поддерживать главного тренера]. В нашей раздевалке достаточно характера.

Возможно, с некоторыми другими тренерами в прошлом [атмосфера в раздевалке] временами была токсичной, но сейчас это не так.

Парни полностью поддерживают главного тренера. Вот и все. Мы просто хотим, чтобы клуб добился успеха», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей.

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16 комментариев
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Ну нормально так слил предыдущих тренеров. И лысого сольет когда надо будет.
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при следующем тренере окажется, что раздевалка и при Тен Хаге была токсичной
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При хорошей атмосфере в команде нет необходимости объяснять что у вас хорошая атмосфера в команде)
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Скотт, моргни два раза, если стремновато говорить правду
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Вот бы токсиметр в раздевалке установить...
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Все игроки, включая Матоми заслуживают такого тренера. Как так умудрились собрать весь этот сброд с таким тренером в некогда великий клуб, с миллионными фанатов, уму не постижимо. Один инвалид, хуже другого. За это время можно было даже случайно купить хорошего игрока, но нет. Все абсолютно средние игроки.
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Сейчас все ходят строем и, когда босс отдаёт распоряжение, отвечают: "Есть, Великий Рулевой!"
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ты у Санчо спроси какой атмосфера в раздевалке 🤣🤣🤣
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Ответ red hikkikomori
При хорошей атмосфере в команде нет необходимости объяснять что у вас хорошая атмосфера в команде)
твою логику можно и на другие сферы деятельности наложить.
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Это с Рыбаком атмосфера была токсичной?))
Скотти, ты забыл, что тебя из клуба летом выкидывали?
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Мы, болельщики остальных 19 команд АПЛ, тоже полностью поддерживаем Тен Хага. Не стоит останавливаться! Пусть будет тренировать МЮ как можно дольше!
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Не хочет вслед за Санчо :))
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Сольскьяер тот ещё токсик
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