Мактоминей про «МЮ»: «Полностью поддерживаем тен Хага. Атмосфера была токсичной с другими тренерами, сейчас не так»

Скотт Мактоминей заявил о поддержке главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Хавбек дал комментарий в преддверии встречи с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Футболисты чувствуют ответственность [поддерживать главного тренера]. В нашей раздевалке достаточно характера.

Возможно, с некоторыми другими тренерами в прошлом [атмосфера в раздевалке] временами была токсичной, но сейчас это не так.

Парни полностью поддерживают главного тренера. Вот и все. Мы просто хотим, чтобы клуб добился успеха», – сказал полузащитник « » .

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