Новый акционер «МЮ» Рэтклифф высмеял Бруну в книге, сравнив его симуляцию при 0:7 от «Ливерпуля» с поведением регбистов Островов Кука
Новый акционер «МЮ» раскритиковал Бруну Фернандеша после 0:7 от «Ливерпуля».
В ближайшее время Джим Рэтклифф войдет в состав руководителей «Манчестер Юнайтед». Британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов.
Глава химической компании Ineos выпустил книгу о своем предприятии – Grit, Rigour & Humour: The Ineos Story, в которой уделил внимание спорту и португальскому хавбеку.
Рэтклифф вспомнил путешествие по Тихому океану, во время которого он «чувствовал, как дрожит земля каждый раз, когда житель Островов Кука врезался в другого в матче местной лиги по регби». Он уточнил, что одного игрока «увезли в кузове пикапа со сломанной ногой».
«И как же это отличается от поведения Бруну Фернандеша, вцепившегося в свое нетронутое лицо во время недавнего разгрома от «Ливерпуля», – написал Рэтклифф.
В марте «Юнайтед» уступил на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:7. В одном из эпизодов Бруну оказался на газоне и схватился за лицо, он указывал судье на то, что его ударил соперник.
17 декабря команды снова встретятся на «Энфилде».
Рэтклифф вот-вот купит 25% «МЮ». Что это меняет? Получается, Глейзеры остались?
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Только мы можем высмеять своих по делу.
Такие, что не снились дельфинам в Тихом океане, по которому плавал Рэтклифф)