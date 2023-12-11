Новый акционер «МЮ» Рэтклифф высмеял Бруну в книге, сравнив его симуляцию при 0:7 от «Ливерпуля» с поведением регбистов Островов Кука

Новый акционер «МЮ» раскритиковал Бруну Фернандеша после 0:7 от «Ливерпуля».

В ближайшее время войдет в состав руководителей « ». Британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов.

Глава химической компании Ineos выпустил книгу о своем предприятии – Grit, Rigour & Humour: The Ineos Story, в которой уделил внимание спорту и португальскому хавбеку.

Рэтклифф вспомнил путешествие по Тихому океану, во время которого он «чувствовал, как дрожит земля каждый раз, когда житель Островов Кука врезался в другого в матче местной лиги по регби». Он уточнил, что одного игрока «увезли в кузове пикапа со сломанной ногой».

«И как же это отличается от поведения , вцепившегося в свое нетронутое лицо во время недавнего разгрома от « », – написал Рэтклифф.

В марте «Юнайтед» уступил на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:7. В одном из эпизодов Бруну оказался на газоне и схватился за лицо, он указывал судье на то, что его ударил соперник.

17 декабря команды снова встретятся на «Энфилде».

Рэтклифф вот-вот купит 25% «МЮ». Что это меняет? Получается, Глейзеры остались?

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