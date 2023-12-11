Новый акционер «МЮ» Рэтклифф высмеял Бруну в книге, сравнив его симуляцию при 0:7 от «Ливерпуля» с поведением регбистов Островов Кука

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Бруну Фернандеш книги Джим Рэтклифф Футбол

Новый акционер «МЮ» раскритиковал Бруну Фернандеша после 0:7 от «Ливерпуля».

В ближайшее время Джим Рэтклифф войдет в состав руководителей «Манчестер Юнайтед». Британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов.

Глава химической компании Ineos выпустил книгу о своем предприятии – Grit, Rigour & Humour: The Ineos Story, в которой уделил внимание спорту и португальскому хавбеку.

Рэтклифф вспомнил путешествие по Тихому океану, во время которого он «чувствовал, как дрожит земля каждый раз, когда житель Островов Кука врезался в другого в матче местной лиги по регби». Он уточнил, что одного игрока «увезли в кузове пикапа со сломанной ногой».

«И как же это отличается от поведения Бруну Фернандеша, вцепившегося в свое нетронутое лицо во время недавнего разгрома от «Ливерпуля», – написал Рэтклифф.

В марте «Юнайтед» уступил на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:7. В одном из эпизодов Бруну оказался на газоне и схватился за лицо, он указывал судье на то, что его ударил соперник.

17 декабря команды снова встретятся на «Энфилде».

Рэтклифф вот-вот купит 25% «МЮ». Что это меняет? Получается, Глейзеры остались?

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20 комментариев
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Это он ещё не видел, что пластиковая бутылка делает с игроками Барселоны
+79
-12
+67
Ответ Remy Cabella
Португальские балерины давно прославились на весь мир ;)
до каталонских и одной из Уругвая им еще очень далеко.
+31
-11
+20
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это он ещё не видел, что пластиковая бутылка делает с игроками Барселоны
Особенно Бускетса😂😂😂
+23
-6
+17
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это он ещё не видел, что пластиковая бутылка делает с игроками Барселоны
Там эффект почти как от рсзо :)) сразу пол команды срубает
+7
-1
+6
Он ещё не знает как русские мусора травмируются пластиковым стаканом.
+14
-10
+4
Поведение Бруну конечно далеко от мужского, но МЮ во многом благодаря нему набирает хоть какие-то очки.
+2
0
+2
Ух ты. Неужели Бруну освободят, и он получит шанс найти норм команду?
+2
0
+2
Ответ Remy Cabella
Португальские балерины давно прославились на весь мир ;)
Балерины - это, возможно, одни из самых стойких, крепких и терпеливых людей. Поэтому футболисты из Португалии - это что-то другое)
+5
-3
+2
Ответ Хызыр
Бруну лучший игрок мю с отрывом и один из лучших в мире. Как же не хватает Сэра Алекса, он бы отучил португальца от постоянного нытья и симуляций, если не совсем, то хоть чуток бы поправил поведение на поле.
Чет Роналды и Нани он не отучил от нытья и симуляций, а Янга просто от симуляций.
+7
-5
+2
Ответ ranelgee
Он ещё не знает как русские мусора травмируются пластиковым стаканом.
А фанаты травмируются словом "фанайди".
+3
-1
+2
Бруну лучший игрок мю с отрывом и один из лучших в мире. Как же не хватает Сэра Алекса, он бы отучил португальца от постоянного нытья и симуляций, если не совсем, то хоть чуток бы поправил поведение на поле.
+5
-4
+1
Вот это поворот. Любопытно будет понаблюдать что будет дальше. Может из-за этого Бруно набрал желтых чтоб не ехать на Энфилд
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У Ретклифа двойная фамилия: Ретклиф-Бубнов.
Только мы можем высмеять своих по делу.
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ну все, Бруну пора подыскивать новый клуб
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это он ещё не видел, что пластиковая бутылка делает с игроками Барселоны
Ага, и нырки Роналду.

Такие, что не снились дельфинам в Тихом океане, по которому плавал Рэтклифф)
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