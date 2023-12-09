Бруну Фернандеш: «Борнмут» заслужил победу. «МЮ» многое сделал неправильно, нужно показывать свой уровень в каждом матче»

Бруну Фернандеш недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута» (0:3).

«Мы сегодня многое сделали неправильно. « » заслужил победу. Он действовал интенсивнее, с большей охотой.

Мы должны были выступить лучше. Следовало ожидать, что игра будет настолько интенсивной.

Нам не хватает стабильности. Если хочешь идти на первых строчках, то должен добиваться своего каждые три дня. Надо понять, что необходимо показывать свой уровень в каждом матче. Стоит уровню немного упасть – и за это накажут», – сказал капитан «МЮ».

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