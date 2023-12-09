Бруну Фернандеш: «Борнмут» заслужил победу. «МЮ» многое сделал неправильно, нужно показывать свой уровень в каждом матче»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута» (0:3).

«Мы сегодня многое сделали неправильно. «Борнмут» заслужил победу. Он действовал интенсивнее, с большей охотой.

Мы должны были выступить лучше. Следовало ожидать, что игра будет настолько интенсивной.

Нам не хватает стабильности. Если хочешь идти на первых строчках, то должен добиваться своего каждые три дня. Надо понять, что необходимо показывать свой уровень в каждом матче. Стоит уровню немного упасть – и за это накажут», – сказал капитан «МЮ».

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13 комментариев
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«Поэтому в следующем матче без меня, мужики» - добавил португалец
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+14
Зачем в конце ногой пнул в спину чела из Борнмута?
+6
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+6
такие речи в раздевалке стоит толкать, хотя какой тренер таков и капитан
+4
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+4
Ответ Arthurino
«Поэтому в следующем матче без меня, мужики» - добавил португалец
Вопрос , а там мужики есть кроме Мактомини и Казимиро?
+2
0
+2
Проблема МЮ, да и всего остального современного футбола, в том, что сейчас слишком много клубов с амбициями и на всех не хватает топ игроков и топ тренеров. Нынешний состав МЮ так вообще состав уровня середняка. Тренер уровнем еще ниже. И ведь пригласить некого. Топ тренеров сидящих без работы сейчас нет. Да и самих топ тренеров не очень много. Можно конечно рискнуть и пригласить Де Дзерби, но в топ клубе он может себя проявить как тот же Тен Хаг. Я бы конечно пригласил Индзаги, но зимой он из Интера не уйдёт. А временщика на пол года МЮ уже брал и ничем хорошим это не закончилось. В общем - тупик!
+1
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+1
Ответ Amalfitano
Проблема МЮ, да и всего остального современного футбола, в том, что сейчас слишком много клубов с амбициями и на всех не хватает топ игроков и топ тренеров. Нынешний состав МЮ так вообще состав уровня середняка. Тренер уровнем еще ниже. И ведь пригласить некого. Топ тренеров сидящих без работы сейчас нет. Да и самих топ тренеров не очень много. Можно конечно рискнуть и пригласить Де Дзерби, но в топ клубе он может себя проявить как тот же Тен Хаг. Я бы конечно пригласил Индзаги, но зимой он из Интера не уйдёт. А временщика на пол года МЮ уже брал и ничем хорошим это не закончилось. В общем - тупик!
Индзаги тут порой нормально поливают, когда Интер проигрывает. что тренер слабый и т.д. Да и на самом деле, в Италии он пока не разрывает чемпионат, хотя все конкуренты давно в кризисе
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0
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Проблема в том, что МЮ как раз таки и демонстрирует потолок своего уровня в нынешнем сезоне. Выше головы не прыгнешь. Спасибо тен Хагу.
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Ты хороший кеп, вовремя слился перед матчем с Ливерпулем)
Ему видать ты тоже пожелал заочно победы своей дискв)
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Капитан говорит о стабильности при том что желтую карточку получает за истерики)
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Бла-бла-бла...
Уже 10 лет слышим одно и то же. Хотя с момента подписания Бруну, к нему должно быть минимум претензий за совокупность вклада.
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А про свою карточку расскажешь, капитан?
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Кэрика надо брать
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