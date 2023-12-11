Форвард «Челси» Джексон схватил за горло игрока «Эвертона» Паттерсона после матча. FA не накажет сенегальца

Николас Джексон избежал наказания за стычку после матча с «Эвертоном».

После поражения «Челси» от « » (0:2) в матче 16-го тура у форварда «Челси» произошла стычка с защитником «ирисок» . В ходе конфликта схватил Паттерсона за горло.

По данным журналиста Мэтта Лоу, ассоциация Англии (FA) не планирует применять какие-либо санкции в отношении Джексона. Инцидент с участием форварда «Челси» был зафиксирован официальными лицами матча, однако никаких дальнейших действий предпринято не было.

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