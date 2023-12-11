Форвард «Челси» Джексон схватил за горло игрока «Эвертона» Паттерсона после матча. FA не накажет сенегальца

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Натан Паттерсон Николас Джексон Футбол

Николас Джексон избежал наказания за стычку после матча с «Эвертоном».

После поражения «Челси» от «Эвертона» (0:2) в матче 16-го тура АПЛ у форварда «Челси» произошла стычка с защитником «ирисок» Натаном Паттерсоном. В ходе конфликта Джексон схватил Паттерсона за горло.

По данным журналиста Мэтта Лоу, Футбольная ассоциация Англии (FA) не планирует применять какие-либо санкции в отношении Джексона. Инцидент с участием форварда «Челси» был зафиксирован официальными лицами матча, однако никаких дальнейших действий предпринято не было.

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6 комментариев
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а вот если бы его схватили, то вся апл опять года 2 на коленях перед матчами ползала бы
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Тëмнокожему разрешено душить белого, а наоборот - расизм, дисква, огромный штраф и всеобщее осуждение.
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помнится, когда святой меси также схватил за горло черного игрока Ромы в дружественном матче)
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То что он будет играть без альтернатив гораздо худшие наказание для Челси.
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