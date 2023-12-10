Интер – Реал Сосьедад, прогноз на матч 12 декабря 2023, Лига чемпионов

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Этот матч не имеет никакого турнирного значения, потому что оба его участника уже вышли в одну восьмую финала Лиги чемпионов. Но именно в этом матче определится победитель группы: «Интер» или «Реал Сосьедад»? Будет ли у Арсена Захаряна в этом матче шанс на второе в этом сезоне результативное действие после голевого паса в Ла Лиге? Как пройдёт ответная игра после ничьи, зафиксированной в первом туре? Давайте разбираться вместе.

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Интер

 

Начнём с «Интера» (он же «нерадзурри») и его выступлений в Серии А. Он удерживает лидерство в чемпионате Италии: обыграв со счётом 4:0 «Удинезе», он сохранил первое место, оторвавшись на два очка от «Ювентуса» (38 очков в активе команды Симоне Индзаги) и доведя свою беспроигрышную серию до 13 встреч. Один из четырёх голов забил Лаутаро Мартинес, у которого бомбардирский счёт вырос до 14 мячей: это позволяет ему быть безоговорочным лидером бомбардирской гонки.

В том же матче отличились Хакан Чалханогу, забивший с пенальти свой 7-й гол в этом сезоне (с недавних пор он лучший турецкий бомбардир в истории Серии А); Федерико Димарко, которому ассистировал Чалханоглу, и Маркус Тюрам. Хотя «Интер» благодаря своей победе продолжает лидировать в Серии А, сам Лаутаро не устаёт напоминать: «Ювентус» всё ещё ждёт малейшей ошибки «нерадзурри», чтобы ввязаться в борьбу за первую строчку. Тем более что он в параллельном матче взял верх над «Наполи», а это означает, что вся борьба в чемпионате ещё впереди.

Шестой тур группового этапа ЛЧ определит, сможет ли «Интер» выиграть группу: по дополнительным показателям он идёт на втором месте, уступая «Реалу Сосьедаду» (по 11 очков у каждой команды, по три победы и две ничьи). Поражений у команд нет. Победа может принести только моральное удовлетворение: нет гарантий, что в плей-офф обоим достанется лёгкий соперник, но самоутвердиться команде Симоне Индзаги всё-таки стоит, чтобы доказать, что они не подходят к играм спустя рукава. «Ред Булл» и «Бенфика», бодающиеся в последнем туре, ничего не решают глобального, поэтому всё внимание будет приковано именно к матчу лидеров.

Реал Сосьедад

 

У Арсена Захаряна есть первое результативное действие в составе «Вильярреала» в этом сезоне. Им стала голевая передача, которую зафиксировали в матче 16-го тура Ла Лиги против «Вильярреала»: на 41-й минуте после его не совсем удачной попытки удара крайне вовремя подставил ногу Мартин Субименди, записавший гол на свой счёт. Итогом стали победные 3:0: счёт открыл в матче Микель Мерино, потом свой гол забил Субименди, а в компенсированное время Такэфуса Кубо забил третий мяч.

В то же время «Реал Сосьедад» пока ещё не в зоне Лиги чемпионов: 5-е место и 29 очков являются его текущим результатом. От «Атлетико» он отстаёт на 2 очка: клуб с большим трудом прошёл в следующий раунд Кубка Испании, победив 1:0 команду «Андрач» (все помнят, что забитый гол сначала по ошибке записали на Захаряна?). В общем, проблем в чемпионате Испании хватает.

Радует только то, что в Лиге чемпионов команда Иманоля Альгуасиля уже застолбила себе место в плей-офф, набрав 11 очков: по дополнительным показателям она опережает «Интер», хотя у обеих команд по 3 победы и 2 ничьи. Осталось только сыграть заключительный матч за честь и престиж, чтобы определить, удастся ли клубу из Сан-Себастьяна выиграть группу.

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Прогноз

 

12 декабря, во вторник, состоится завершающий матч группового этапа в группе D Лиги чемпионов УЕФА. Эту встречу примет стадион «Джузеппе Меацца», родная арена «нерадзурри». Как показывает таблица, команды сравнялись по очкам и результатам, но разница забитых и пропущенных мячей пока что в пользу клуба «Реал Сосьедад». Если будет зафиксирована ничья, то победителем группы уже будет выявлен «Сосьедад» (что уж говорить о его победе в матче). А вот «Интеру» для первого места и плюсиков в карму (престиж) надо побеждать. Их предыдущая встреча состоялась 20 сентября и завершилась со счётом 1:1: Браис Мендес открыл в домашней встрече счёт уже на 4-й минуте, но на 87-й минуте Лаутаро Мартинес спас команду от поражения.

Предварительный расклад по версии Google таков: 60% шансов в пользу «Интера», 22% на ничью и 18% на победу «Реала Сосьедада». Громкое имя позволяет «Интеру» считаться фаворитом перед игрой, к тому же у команд совершенно разное выступление в собственных чемпионатах («Интер» в лидерах, «Сосьедад» даже не в лигочемпионской зоне). Однако насколько эта оценка близка к оценкам букмекеров? Возьмём опять же наших старых знакомых из BetBoom и взглянем, что они предлагают в канун игры заключительного тура группового этапа.

Итак, давайте взглянем на цифры коэффициентов BetBoom. Самым первым пунктом будет исход: на «Интер» предлагается коэффициент 1.62, на ничью он составляет уже 4.24, а на победу «Сосьедада» – 5.38. В принципе, корреляция между процентами от Google и цифрами BetBoom есть, но кэф на «Сосьедад» может даже и повыше быть на самом деле. Всё дело опять же в классе команд, хотя не сыграй вничью «Сосьедад» с «Ред Буллом» (ну или «Интер» с «Бенфикой»), ещё неизвестно, как бы завертелась интрига в группе. Обсуждение двойных кэфов здесь особого смысла не имеет: 2.27 на то, что «Сосьедад» наберёт какие-либо очки, против 1.26 на то, что здесь гарантированно будет победа, или 1.16 на набранные очки «Интером».

От исходов мы переходим к тоталам. Традиционные больше-меньше 2.5 – вот что предлагают нам букмекеры. На тотал выше этой отметки даётся кэф 1.81, а на тотал ниже этой отметки – 2.05. Возможно, кто-то хочет сделать ставку на совершенно другой тотал? Так или иначе, но давайте для начала посмотрим на то, с каким счётом и в чью пользу завершились пять предыдущих встреч у каждой из этих команд. Наш обзор мы начнём с «Интера». Напомним, что за весь сезон «нерадзурри» проиграли только одну встречу, уступив дома «Сассуоло» со счётом 1:2.

  • 12 ноября. Серия А. Интер 2:0 Фрозиноне.
  • 26 ноября. Серия А. Ювентус 1:1 Интер.
  • 29 ноября. Лига чемпионов. Бенфика 3:3 Интер.
  • 3 декабря. Серия А. Наполи 0:3 Интер.
  • 9 декабря. Серия А. Интер 4:0 Удинезе.

Итак, в предыдущем туре Лиги чемпионов была зафиксирована боевая ничья с «Бенфикой», у которой уже почти спета песенка в этом сезоне. Плюс более скромная ничья с «Ювентусом», который продолжает преследование и выжидает ошибку лидера. В остальных случаях у «Интера» одни победы, причём «сухие». Если говорить о тоталах, то пробиты во всех случаях тоталы больше 1.5 (за него предлагается кэф 1.25 сейчас), а если конкретнее, то есть один тотал больше 2.5, один больше 3.5 (кэф 2.96) и больше 5.5 (та самая ничья 3:3, а сейчас за тотал предлагается кэф 11.63).

Взглянем теперь на дела команды «Реал Сосьедад», у которой совершенно другая игровая статистика за сезон: три поражения в Ла Лиге (текущая беспроигрышная серия составляет всего 7 встреч).

  • 26 ноября. Ла Лига. Реал Сосьедад 2:1 Севилья.
  • 29 ноября. Лига чемпионов. Реал Сосьедад 0:0 Ред Булл Зальцбург.
  • 2 декабря. Ла Лига. Осасуна 1:1 Реал Сосьедад.
  • 6 декабря. Кубок Испании. Андрач 0:1 Реал Сосьедад.
  • 9 декабря. Ла Лига. Вильярреал 0:3 Реал Сосьедад.

Тотал больше 2.5 был пробит только с «Севильей» и «Вильярреалом», в остальных случаях по счёту всё совсем скучно и печально. Один раз были вообще унылые нули, причём как раз в лигочемпионском матче против «Ред Булла» из Зальцбурга (14.08 предлагается в этот раз на такой унылый тотал, то есть на тотал меньше 0.5). Точно такая же невнятная игра с тоталом меньше 1.5 (кэф 4.15) была и против «Андрача»: судя по всему, «Сосьедад» вообще чудом вышел в следующий раунд.

Предстоящую встречу с учётом отсутствия предыгровой и турнирной мотивации по-английски можно называть dead rubber match. Так называют матчи без турнирного значения, от которых не зависит выход в следующий раунд команд-участников. Возможно, что с такой мотивацией и тотал может быть невысоким. К слову, вероятность тотала меньше 1 оценивается в виде кэфа 11.63, а больше 1 – в виде кэфа 1.05. Можете взять на карандаш эти цифры, если полагаете, что «нерадзурри» не будут тратить море сил.

Ну а если говорить подробнее о тоталах индивидуальных, то «Интер» здесь может пробить тотал больше 1.5 (за него предлагается кэф 1.69 против кэфа 2.2 меньше этой отметки). На что-то большее в этой игре рассчитывать «нерадзурри» вряд ли могут, если взглянуть на кэфы на более крупный тотал – больше 1.75 за 2.04 или больше 2 за 2.4. У «Сосьедада» абсолютно одинаковый коэффициент на тотал больше/меньше 0.75 – и то, и другое за 1.91. Тотал меньше 0.5 предлагается за 2.42 против тотала больше 0.5 за 1.58, но уж больно высока вероятность, что команда из Сан-Себастьяна может если не потерпеть поражение, то как минимум завершить групповой этап встречей без единого забитого гола.

В заключение немного о форе и других ставках. Оптимальной форой на этот матч будет хозяйская фора (-1) за 2.13 или гостевая (+1) за 1.76. Трижды «нерадзурри» показали, что могут выиграть и с большей разницей забитых мячей. Для «Сосьедада» счастьем будет хотя бы не пропустить при такой атаке противника, пусть в трёх минувших матчах у них ворота и были «на замке». Нулевая фора оценивается кэфами 1.25 на «Интер» и 4.15 на «Сосьедад».

Что касается голов от обеих команд, то, скорее всего, этому быть (1.81), чем не быть (2.04). Счёт откроет в этом матче скорее «Интер» (1.52), чем «Реал Сосьедад» (2.87). Фаворитами на попадание в списко авторов голов являются Лаутаро Мартинес (2.3 на любой гол, 7.5 на дубль, 29 на хет-трик), Маркус Тюрам, Марко Арнаутович (по 2.6 на гол кого-либо из них), Алексис Санчес, Амаду Сарр (кэф по 3.2 на любой их гол), Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу, Андре Силва, Давиде Фраттези и Брайан Фьябема (кэф 4.333 на любого из этих пятерых!). С кэфом 7 на любой свой гол дружно плетутся где-то в середине списка Хуан Куадрадо, Арсен Захарян и Кристьян Асслани.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 2.05.

А нужно ли прям так обеим командам рвать жилы, чтобы выгрызть первое место? Престиж престижем, но стоит ли выставлять основной состав, если и так известно, что ни «Ред Булл», ни «Бенфика» уже ничем не напугают? Скорее всего, нет в этом необходимости. Можно сказать, что здесь не будет такой крупный тотал: «Интер» может накидать сколь угодно, но ему сейчас это не нужно. Если он и победит, то вообще с небольшим преимуществом.

Где смотреть матч Интер – Реал Сосьедад

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Интер Италия – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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