Ньюкасл — Милан: прогноз на матч 13 декабря 2023, Лига чемпионов

13 декабря завершается групповой этап Лиги чемпионов. В квартете F известен только один участник плей-офф турнира. За вторую путевку сражаются сразу три команды. Хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов у победителя предстоящего матча «Ньюкасл» — «Милан». Игра пройдет в Ньюкасле на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

Оба соперника показали одинаковый результат на групповой стадии. В активе «Милана» и «Ньюкасла» по пять набранных очков. У команд по одной победе, две ничьи и два поражения. В турнирной таблице «Ньюкасл» на третьем месте, а «Милан» на четвертом. В случае ничьей англичане пробьются в 1/16 финала Лиги Европы, в красно-черные останутся на последнем месте. Победитель матча гарантирует себе как минимум третье место в группе. Шансы на вторую строчку и соответственно за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов будут зависеть от исхода встречи «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ. Если парижане потеряют очки, то у победителя игры будут шансы на второе место в квартете. В паре «Ньюкасл» — «Милан» хозяева получили статус фаворита игры.

В матче первого круга команды голами не отметились. Игра в Милане завершилась вничью 0:0. Это единственный очный матч в противостоянии команд.

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Рекомендованная ставка: гол «Милана», гол «Ньюкасла», «обе забьют — да», ТБ2,5, победа «Ньюкасла».

Ньюкасл

Последний матч АПЛ «сороки» провели против одного из лидеров чемпионата. Гостевое поражение 1:4 от «Тоттенхэма». «Ньюкасл» забил свой единственный гол только в компенсированное время матча. На первой добавленной минуте ко второму тайму отличился Жоэлинтон. В составе «Тоттенхэма» дубль оформил Ришарлисон, по голу на счету Дестини Удоджи и Сон Хын Мина. Последний реализовал пенальти.

В турнирной таблице АПЛ «сороки» опустились уже на седьмое место. В активе команды 8 побед, 2 ничьи и 6 поражений. Разница голов 33:21. Всего команда набрала 26 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов семь баллов. На домашней арене команда играет заметно сильнее. 21 из 26 очков набрано в домашних встречах. В АПЛ «сороки» пропускают меньше всех в родных стенах. Всего 4 гола в 8 играх.

Результаты «Ньюкасла» в пяти играх:

АПЛ, «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 4:1;

АПЛ, «Эвертон» — «Ньюкасл» 3:0;

АПЛ, «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 1:0;

Лига чемпионов, ПСЖ — «Ньюкасл» 1:1;

АПЛ, «Ньюкасл» — «Челси» 4:1.

На официальном уровне у «сорок» четыре победы, две ничьи и четыре поражения в 10 играх. Разница голов 13:15. На домашней арене у «Ньюкасла» восемь побед и два поражения. Разница голов 19:5.

Интересные статистические факты по игре «Ньюкасла»:

Самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов: Александер Исак 1+1, Мигель Алмирон 1+1, Фабиан Шер 1+0, Шон Лонгстафф 1+0, Киран Триппьер 0+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Александер Исак 9+1, Каллум Уилсон 7+1, Энтони Гордон 6+2, Киран Триппьер 0+8, Мигель Алмирон 4+2;

«Ньюкасл» победил в трех домашних играх и 8 из 10 матчах на домашней арене;

В Лиге чемпионов у «Ньюкасла» одна победа в 6 играх;

«Ньюкасл» проиграл 4 из 6 домашних матчей в турнире;

«Ньюкасл» пропускает в 7 домашних матчах в Лиге чемпионов;

«Ньюкасл» не играет вничью в 10 домашних матчах в турнире;

«Ньюкасл» победил в 8 из 9 домашних встречах;

В 6 из 7 официальных матчах команда пропускает, более гола пропускает в 4 из 7 встречах.

Игру пропустит основной голкипер Ник Поуп. Также в лазарете команды Харви Барнс, Свен Ботман, Джейкоб Мерфи, Дэн Бюрн, Эллиот Андерсон, Джо Уиллок, Хавьер Манкильо и Мэтт Таргетт. Из-за дисквалификации не играет Сандро Тонали.

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Милан

Красно-черные проиграли в последней игре чемпионата, пропустив уже в компенсированное время матча. У «Милана» гостевое поражение 2:3 от «Аталанты». Гости дважды отыгрывались. В составе хозяев дубль оформил Адемола Лукман. За красно-черных сперва счет сравнял Оливье Жиру, а затем Лука Йович. Победный мяч был забит на пятой компенсированной минуте встречи. С передачи Алексея Миранчука забил Луис Мурьель. К этой минуте гости были в меньшинстве после удаления Давиде Калабрии за вторую желтую карточку.

В чемпионате Италии «Милан» на третьем месте с 29 очками, но отставание от лидирующего «Интера» уже 9 баллов и 7 от идущего вторым «Ювентуса». В 15 играх у миланского клуба 9 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Разница голов 26:18. У команды нет серьезной разницы в результатах домашних и гостевых матчей — набрано 15 и 14 очков. Отличие только в надежности обороны. На выезде команда пропускает больше — 14 против 4.

Результаты «Милана» в пяти последних встречах:

Серия А, «Аталанта» — «Милан» 3:2;

Серия А, «Милан» — «Фрозиноне» 3:1;

Лига чемпионов, «Милан» — «Боруссия» Дортмунд 1:3;

Серия А, «Милан» — «Фиорентина» 1:0;

Серия А, «Лечче» — «Милан» 2:2.

На официальном уровне у красно-черных три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 13:17. На выезде у «Милана» четыре победы, три ничьи и три поражения. Разница голов 15:17.

Интересные статические факты по игре «Милана» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов: Оливье Жиру 1+1, Рафаэль Леау 1+0, Самюэл Чуквуэзе 1+0, Тео Эрнандес 0+1, Давиде Калабрия 0+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Оливье Жиру 9+4, Кристиан Пулишич 5+3, Рафаэль Леау 4+3, Тео Эрнандес 2+2, Лука Йович 2+1;

«Милан» без побед в 4 гостевых встречах: 2 ничьи и 2 поражения;

В 4 гостевых матчах команда пропускает более гола;

В Лиге чемпионов у «Милана» 7 из 8 матчей без побед;

«Милан» не побеждает в 5 гостевых и 7 из 8 выездных играх в турнире;

Как минимум одна команда не забивала в 12 из 15 матчах «Милана» в Лиге чемпионов;

В 6 играх «Милан» забивает в первом тайме;

Обе команды забивают в 3 играх и 3 гостевых матчах «Милана»;

«Милан» пропускает во втором тайме в 4 играх;

7 из 10 официальных матчей команды прошли как минимум с 3 голами.

В последней игре «Милана» из-за травм не играли Малик Тьяв, Симон Кьер, Ноа Окафор и Пьер Калюлю.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов Ньюкасл — Милан

«Сороки» получили статус фаворита игры. Команда мощно смотрится в домашних встречах. У «Ньюкасла» 8 побед в 9 играх и серия из трех домашних побед. «Милан» в гостях без побед в четырех официальных встречах и пяти играх Лиги чемпионов.

Коэффициенты на матч «Ньюкасл» — «Милан» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Ньюкасла» — 1,84;

Ничья — 3,99;

Победа «Милана» — 4,09;

ТБ2,5 — 1,79;

ТМ2,5 — 2,08;

«Обе забьют — да» — 1,75;

«Обе забьют — нет» — 2,12.

«Ньюкасл» вполне устроит и ничья в домашней игре. Выход в 1/16 финала Лиги Европы станет неплохим результатом для команды, которая вернулась в Лигу чемпионов спустя два десятилетия. Играть на ничью «сороки» не станут, так как есть перспектива не только третьего места, но и борьбы за выход в плей-офф турнира, где «Ньюкасл» пока не играл. «Милан» в двух гостевых играх Лиги чемпионов проиграл и сыграл вничью, при этом команда не забивала. Единственную победу в турнире «сороки» одержали на домашней арене, был обыгран ПСЖ 4:1. «Ньюкасл» лучше смотрится в последних встречах и в целом сильнее провел еврокубковую кампанию. Основная ставка на матч — победа «Ньюкасла» с коэффициентом 1,84 по линии букмекерской конторы «Бетбум».

Где смотреть матч Ньюкасл – Милан

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