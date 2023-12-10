Интер – Реал Сосьедад где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 12 декабря

Во вторник, 12 декабря, сыграют Интер и Реал Сосьедад в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 3.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Интер – Реал Сосьедад

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Интер – Реал Сосьедад