Интер – Реал Сосьедад где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 12 декабря

Теги Интер Реал Сосьедад Лига чемпионов УЕФА Футбол

Во вторник, 12 декабря, сыграют Интер и Реал Сосьедад в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Интер – Реал Сосьедад

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Интер: все новости

Реал Сосьедад: все новости

Лига чемпионов УЕФА: все новости

Прогноз на матч Интер – Реал Сосьедад

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