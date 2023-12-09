Наполи – Брага прогноз, коэффициенты и ставки на матч 12.12.2023, Лига чемпионов

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Во вторник, 12 декабря, состоится матч между «Наполи» и «Брагой» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона», и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставок:

  • победа «Наполи» – 1.52;
  • тотал больше 2.5 – 1.68;
  • обе забьют – 1.76. 

Хозяева выглядят фаворитом матча – команда идет на втором месте и борется за выход из группы. «Брага», вероятно, нацелена на место в плей-офф Лиги Европы. Наш прогноз на матч «Наполи» – «Брага» поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.

«Наполи»

 

«Наполи» занимает второе место в группе C Лиги Чемпионов, имея в своем активе 7 очков после 5 сыгранных матчей. Команда выиграла два матча, сыграла в ничью один раз и потерпела два поражения. Разница забитых и пропущенных голов составляет -1 (8 забитых, 9 пропущенных). В последних пяти матчах «Наполи» продемонстрировал следующие результаты:

  • 08.12.2023 «Ювентус» – «Наполи» 1:0,
  • 03.12.2023 «Наполи» – «Интер» 0:3,
  • 29.11.2023 «Реал Мадрид» – «Наполи» 4:2,
  • 25.11.2023 «Аталанта» – «Наполи» 1:2,
  • 12.11.2023 «Наполи» – «Эмполи» 0:1.

Статистика последних 10 матчей «Наполи»:

  • победы: 4 (40%),
  • ничьи: 2 (20%),
  • поражения: 4 (40%),
  • забито голов: 13,
  • пропущено голов: 14,
  • забито в среднем голов за игру: 1.30,
  • пропущено в среднем голов за игру: 1.40,
  • сухие матчи: 2 (20%).

Статистика по ударам и владению мячом:

  • удары: 16.00,
  • удары (соперник): 13.50,
  • удары в створ: 4.70,
  • удары в створ (соперник): 4.80,
  • владение: 58.30%,
  • владение (соперник): 41.70%.

Статистика угловых:

  • угловые: 7.10,
  • угловые (соперник): 4.50.

Статистика нарушений и офсайдов:

  • нарушения: 10.00,
  • нарушения (соперник): 13.10,
  • офсайды: 1.80,
  • офсайды (соперник): 2.00.

Статистика карточек:

  • желтые карточки: 2.00,
  • Желтые карточки (соперник): 2.00,
  • Красные карточки: 0.10,
  • Красные карточки (соперник): 0.

Лучший бомбардир команды – Виктор Осимхен. Нигериец в 14 матчах неаполитанцев отличился шестью голами, два из которых забил с пенальти. На втором месте – Маттео Политано. Игрок в 20 матчах команды забил шесть голов, один из которых с пенальти, а на третьем месте – Джакомо Распадори. Футболист в 20 матчах отличился четыре раза.

Лидер по результативным передачам – Джованни Ди Лоренцо. Футболист в 20 играх команды отличился пятью ассистами. На втором месте Хвича Кварацхелия – грузин отличился четырьмя голевыми пасами в 19 матчах, а на третьей строчке – Маттео Политано. Игрок отдал три голевых паса в 20 матчах своей команды.

Команде из-за травм не помогут:

  • Матьяс Оливера:
    • позиция: левый защитник,
    • причина травмы: травма колена,
    • дата возвращения в строй: 11 января 2024 г.
  • Мариу Руи
    • позиция: левый защитник,
    • причина травмы: травма подколенного сухожилия,
    • дата возвращения в строй: 18 декабря 2023 г.

У команды нет дисквалифицированных игроков.

Предполагаемый состав на игру:

  • Мерет, 
  • Ди Лоренцо, 
  • Ррахмани, 
  • Натан, 
  • Жесус, 
  • Замбо Ангисса, 
  • Лоботка, 
  • Зелиньски, 
  • Политано, 
  • Осимхен,
  •  Кварацхелия.

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«Брага»

 

«Брага» занимает второе место в группе C Лиги Чемпионов, имея в своем активе 4 очка после 5 сыгранных матчей. Команда выиграла один матч, сыграла в ничью один раз и потерпела три поражения. Разница забитых и пропущенных голов составляет -4 (6 забитых, 10 пропущенных). В последних пяти матчах «Брага» продемонстрировала следующие результаты:

  • 08.12.2023 «Брага» – «Визела» 3:1,
  • 03.12.2023 «Брага» – «Эшторил» 3:1,
  • 29.11.2023 «Брага» – «Унион Берлин» 1:1,
  • 25.11.2023 «Портимоненси» – «Брага» 1:4,
  • 12.11.2023 «Арока» – «Брага» 0:1.

Статистика последних 10 матчей «Браги»:

  • победы: 5 (50%),
  • ничьи: 3 (30%),
  • поражения: 2 (20%),
  • забито голов: 23,
  • пропущено голов: 14,
  • забито в среднем голов за игру: 2.30,
  • пропущено в среднем голов за игру: 1.40,
  • сухие матчи: 1 (10%).

Статистика по ударам и владению мячом:

  • удары: 15.40;
  • удары (соперник): 9.20;
  • удары в створ: 5.30;
  • удары в створ (соперник): 4.00;
  • владение: 57.50%;
  • владение (соперник): 42.50%.

Статистика угловых:

  • угловые: 6.40;
  • угловые (соперник): 4.00.

статистика нарушений и офсайдов:

  • нарушения: 12.40;
  • нарушения (соперник): 12.40;
  • офсайды: 1.00;
  • офсайды (соперник): 2.50.

статистика карточек:

  • желтые карточки: 1.50;
  • желтые карточки (соперник): 2.30;
  • красные карточки: 0.20.

Лучший бомбардир команды – Саймон Банза. В 22 матчах за «Брагу» он отличился 13 голами, из которых 1 был забит с пенальти. На втором месте – Рикардо Орта. Игрок провел 23 матча и забил 9 голов. На третьем месте – Брума. В 20 матчах он забил 7 голов.

Лучший ассистент команды – Рикардо Орта. В 23 матчах он отдал 10 голевых пасов. На втором месте – Саймон Банза. За 22 матча он сделал 4 голевых передачи.

У команды нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

Предполагаемый состав на игру:

  • Са,
  • Гомес,
  • Саатчи,
  • Ниакате,
  • Секейра,
  • Эль Масрати,
  • Медейрос,
  • Орта,
  • Брума,
  • Руис,
  • Пицци.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Наполи» – «Брага»

 

История противостояния команд насчитывает только два матча, в которых оба раза выигрывал «Наполи». Неаполитанцы в прошлой очной встрече обыграли португальцев со счетом 2:1, а еще одна игра датирована 2012 годом – тогда «Наполи» в товарищеской встрече переиграл соперника со счетом 3:1.

В предстоящей встрече итальянцы – фаворит матча. Команда, несмотря на трехматчевую проигрышную серию, по-прежнему воспринимается как потенциальный победитель лигочемпионской встречи. На победу «Наполи» аналитики букмекерской конторы «Бетбум» дают коэффициент 1.52, ничья оценивается в 4.84, а победа «Браги» – в 6.58.

Предположим, что «Наполи» обыграет соперника с комфортным для себя счетом. Впрочем, португальцы подпортят сопернику разницу забитых и пропущенных мячей. 

Наши варианты ставок:

  • победа «Наполи» – 1.52. На наш взгляд, очевидный выбор с небольшим риском для суммы ставки;
  • тотал больше 2.5 – 1.68. Обе команды могут показывать хороший атакующий футбол, наверняка это обернется большим количеством голов;
  • обе забьют – 1.76. Неаполитанцы пропускают в последних шести матчах, «Брага» забивает в последних пяти встречах.

Где смотреть матч Наполи – Брага

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Наполи Италия – Брага Португалия
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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