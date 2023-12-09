Наполи – Брага прогноз, коэффициенты и ставки на матч 12.12.2023, Лига чемпионов
Во вторник, 12 декабря, состоится матч между «Наполи» и «Брагой» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона», и начнется в 23:00 по московскому времени.
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Рекомендованные варианты ставок:
- победа «Наполи» – 1.52;
- тотал больше 2.5 – 1.68;
- обе забьют – 1.76.
Хозяева выглядят фаворитом матча – команда идет на втором месте и борется за выход из группы. «Брага», вероятно, нацелена на место в плей-офф Лиги Европы. Наш прогноз на матч «Наполи» – «Брага» поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.
«Наполи»
«Наполи» занимает второе место в группе C Лиги Чемпионов, имея в своем активе 7 очков после 5 сыгранных матчей. Команда выиграла два матча, сыграла в ничью один раз и потерпела два поражения. Разница забитых и пропущенных голов составляет -1 (8 забитых, 9 пропущенных). В последних пяти матчах «Наполи» продемонстрировал следующие результаты:
- 08.12.2023 «Ювентус» – «Наполи» 1:0,
- 03.12.2023 «Наполи» – «Интер» 0:3,
- 29.11.2023 «Реал Мадрид» – «Наполи» 4:2,
- 25.11.2023 «Аталанта» – «Наполи» 1:2,
- 12.11.2023 «Наполи» – «Эмполи» 0:1.
Статистика последних 10 матчей «Наполи»:
- победы: 4 (40%),
- ничьи: 2 (20%),
- поражения: 4 (40%),
- забито голов: 13,
- пропущено голов: 14,
- забито в среднем голов за игру: 1.30,
- пропущено в среднем голов за игру: 1.40,
- сухие матчи: 2 (20%).
Статистика по ударам и владению мячом:
- удары: 16.00,
- удары (соперник): 13.50,
- удары в створ: 4.70,
- удары в створ (соперник): 4.80,
- владение: 58.30%,
- владение (соперник): 41.70%.
Статистика угловых:
- угловые: 7.10,
- угловые (соперник): 4.50.
Статистика нарушений и офсайдов:
- нарушения: 10.00,
- нарушения (соперник): 13.10,
- офсайды: 1.80,
- офсайды (соперник): 2.00.
Статистика карточек:
- желтые карточки: 2.00,
- Желтые карточки (соперник): 2.00,
- Красные карточки: 0.10,
- Красные карточки (соперник): 0.
Лучший бомбардир команды – Виктор Осимхен. Нигериец в 14 матчах неаполитанцев отличился шестью голами, два из которых забил с пенальти. На втором месте – Маттео Политано. Игрок в 20 матчах команды забил шесть голов, один из которых с пенальти, а на третьем месте – Джакомо Распадори. Футболист в 20 матчах отличился четыре раза.
Лидер по результативным передачам – Джованни Ди Лоренцо. Футболист в 20 играх команды отличился пятью ассистами. На втором месте Хвича Кварацхелия – грузин отличился четырьмя голевыми пасами в 19 матчах, а на третьей строчке – Маттео Политано. Игрок отдал три голевых паса в 20 матчах своей команды.
Команде из-за травм не помогут:
- Матьяс Оливера:
- позиция: левый защитник,
- причина травмы: травма колена,
- дата возвращения в строй: 11 января 2024 г.
- Мариу Руи
- позиция: левый защитник,
- причина травмы: травма подколенного сухожилия,
- дата возвращения в строй: 18 декабря 2023 г.
У команды нет дисквалифицированных игроков.
Предполагаемый состав на игру:
- Мерет,
- Ди Лоренцо,
- Ррахмани,
- Натан,
- Жесус,
- Замбо Ангисса,
- Лоботка,
- Зелиньски,
- Политано,
- Осимхен,
- Кварацхелия.
«Брага»
«Брага» занимает второе место в группе C Лиги Чемпионов, имея в своем активе 4 очка после 5 сыгранных матчей. Команда выиграла один матч, сыграла в ничью один раз и потерпела три поражения. Разница забитых и пропущенных голов составляет -4 (6 забитых, 10 пропущенных). В последних пяти матчах «Брага» продемонстрировала следующие результаты:
- 08.12.2023 «Брага» – «Визела» 3:1,
- 03.12.2023 «Брага» – «Эшторил» 3:1,
- 29.11.2023 «Брага» – «Унион Берлин» 1:1,
- 25.11.2023 «Портимоненси» – «Брага» 1:4,
- 12.11.2023 «Арока» – «Брага» 0:1.
Статистика последних 10 матчей «Браги»:
- победы: 5 (50%),
- ничьи: 3 (30%),
- поражения: 2 (20%),
- забито голов: 23,
- пропущено голов: 14,
- забито в среднем голов за игру: 2.30,
- пропущено в среднем голов за игру: 1.40,
- сухие матчи: 1 (10%).
Статистика по ударам и владению мячом:
- удары: 15.40;
- удары (соперник): 9.20;
- удары в створ: 5.30;
- удары в створ (соперник): 4.00;
- владение: 57.50%;
- владение (соперник): 42.50%.
Статистика угловых:
- угловые: 6.40;
- угловые (соперник): 4.00.
статистика нарушений и офсайдов:
- нарушения: 12.40;
- нарушения (соперник): 12.40;
- офсайды: 1.00;
- офсайды (соперник): 2.50.
статистика карточек:
- желтые карточки: 1.50;
- желтые карточки (соперник): 2.30;
- красные карточки: 0.20.
Лучший бомбардир команды – Саймон Банза. В 22 матчах за «Брагу» он отличился 13 голами, из которых 1 был забит с пенальти. На втором месте – Рикардо Орта. Игрок провел 23 матча и забил 9 голов. На третьем месте – Брума. В 20 матчах он забил 7 голов.
Лучший ассистент команды – Рикардо Орта. В 23 матчах он отдал 10 голевых пасов. На втором месте – Саймон Банза. За 22 матча он сделал 4 голевых передачи.
У команды нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.
Предполагаемый состав на игру:
- Са,
- Гомес,
- Саатчи,
- Ниакате,
- Секейра,
- Эль Масрати,
- Медейрос,
- Орта,
- Брума,
- Руис,
- Пицци.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Наполи» – «Брага»
История противостояния команд насчитывает только два матча, в которых оба раза выигрывал «Наполи». Неаполитанцы в прошлой очной встрече обыграли португальцев со счетом 2:1, а еще одна игра датирована 2012 годом – тогда «Наполи» в товарищеской встрече переиграл соперника со счетом 3:1.
В предстоящей встрече итальянцы – фаворит матча. Команда, несмотря на трехматчевую проигрышную серию, по-прежнему воспринимается как потенциальный победитель лигочемпионской встречи. На победу «Наполи» аналитики букмекерской конторы «Бетбум» дают коэффициент 1.52, ничья оценивается в 4.84, а победа «Браги» – в 6.58.
Предположим, что «Наполи» обыграет соперника с комфортным для себя счетом. Впрочем, португальцы подпортят сопернику разницу забитых и пропущенных мячей.
Наши варианты ставок:
- победа «Наполи» – 1.52. На наш взгляд, очевидный выбор с небольшим риском для суммы ставки;
- тотал больше 2.5 – 1.68. Обе команды могут показывать хороший атакующий футбол, наверняка это обернется большим количеством голов;
- обе забьют – 1.76. Неаполитанцы пропускают в последних шести матчах, «Брага» забивает в последних пяти встречах.
Где смотреть матч Наполи – Брага
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «Сан-Паоло»