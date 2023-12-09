Наполи – Брага прогноз, коэффициенты и ставки на матч 12.12.2023, Лига чемпионов

Во вторник, 12 декабря, состоится матч между «Наполи» и «Брагой» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона», и начнется в 23:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованные варианты ставок:

победа «Наполи» – 1.52;

тотал больше 2.5 – 1.68;

обе забьют – 1.76.

Хозяева выглядят фаворитом матча – команда идет на втором месте и борется за выход из группы. «Брага», вероятно, нацелена на место в плей-офф Лиги Европы. Наш прогноз на матч «Наполи» – «Брага» поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.

«Наполи»

«Наполи» занимает второе место в группе C Лиги Чемпионов, имея в своем активе 7 очков после 5 сыгранных матчей. Команда выиграла два матча, сыграла в ничью один раз и потерпела два поражения. Разница забитых и пропущенных голов составляет -1 (8 забитых, 9 пропущенных). В последних пяти матчах «Наполи» продемонстрировал следующие результаты:

08.12.2023 «Ювентус» – «Наполи» 1:0,

– «Наполи» 1:0, 03.12.2023 «Наполи» – «Интер» 0:3,

0:3, 29.11.2023 «Реал Мадрид» – «Наполи» 4:2,

– «Наполи» 4:2, 25.11.2023 «Аталанта» – «Наполи» 1:2,

1:2, 12.11.2023 «Наполи» – «Эмполи» 0:1.

Статистика последних 10 матчей «Наполи»:

победы: 4 (40%),

ничьи: 2 (20%),

поражения: 4 (40%),

забито голов: 13,

пропущено голов: 14,

забито в среднем голов за игру: 1.30,

пропущено в среднем голов за игру: 1.40,

сухие матчи: 2 (20%).

Статистика по ударам и владению мячом:

удары: 16.00,

удары (соперник): 13.50,

удары в створ: 4.70,

удары в створ (соперник): 4.80,

владение: 58.30%,

владение (соперник): 41.70%.

Статистика угловых:

угловые: 7.10,

угловые (соперник): 4.50.

Статистика нарушений и офсайдов:

нарушения: 10.00,

нарушения (соперник): 13.10,

офсайды: 1.80,

офсайды (соперник): 2.00.

Статистика карточек:

желтые карточки: 2.00,

Желтые карточки (соперник): 2.00,

Красные карточки: 0.10,

Красные карточки (соперник): 0.

Лучший бомбардир команды – Виктор Осимхен. Нигериец в 14 матчах неаполитанцев отличился шестью голами, два из которых забил с пенальти. На втором месте – Маттео Политано. Игрок в 20 матчах команды забил шесть голов, один из которых с пенальти, а на третьем месте – Джакомо Распадори. Футболист в 20 матчах отличился четыре раза.

Лидер по результативным передачам – Джованни Ди Лоренцо. Футболист в 20 играх команды отличился пятью ассистами. На втором месте Хвича Кварацхелия – грузин отличился четырьмя голевыми пасами в 19 матчах, а на третьей строчке – Маттео Политано. Игрок отдал три голевых паса в 20 матчах своей команды.

Команде из-за травм не помогут:

Матьяс Оливера:

позиция: левый защитник,



причина травмы: травма колена,



дата возвращения в строй: 11 января 2024 г.

Мариу Руи

позиция: левый защитник,



причина травмы: травма подколенного сухожилия,



дата возвращения в строй: 18 декабря 2023 г.

У команды нет дисквалифицированных игроков.

Предполагаемый состав на игру:

Мерет,

Ди Лоренцо,

Ррахмани,

Натан,

Жесус,

Замбо Ангисса,

Лоботка,

Зелиньски,

Политано,

Осимхен,

Кварацхелия.

Прогноз на матч МЮ – Бавария

«Брага»

«Брага» занимает второе место в группе C Лиги Чемпионов, имея в своем активе 4 очка после 5 сыгранных матчей. Команда выиграла один матч, сыграла в ничью один раз и потерпела три поражения. Разница забитых и пропущенных голов составляет -4 (6 забитых, 10 пропущенных). В последних пяти матчах «Брага» продемонстрировала следующие результаты:

08.12.2023 «Брага» – «Визела» 3:1,

– «Визела» 3:1, 03.12.2023 «Брага» – «Эшторил» 3:1,

– «Эшторил» 3:1, 29.11.2023 «Брага» – «Унион Берлин» 1:1,

25.11.2023 «Портимоненси» – «Брага» 1:4,

1:4, 12.11.2023 «Арока» – «Брага» 0:1.

Статистика последних 10 матчей «Браги»:

победы: 5 (50%),

ничьи: 3 (30%),

поражения: 2 (20%),

забито голов: 23,

пропущено голов: 14,

забито в среднем голов за игру: 2.30,

пропущено в среднем голов за игру: 1.40,

сухие матчи: 1 (10%).

Статистика по ударам и владению мячом:

удары: 15.40;

удары (соперник): 9.20;

удары в створ: 5.30;

удары в створ (соперник): 4.00;

владение: 57.50%;

владение (соперник): 42.50%.

Статистика угловых:

угловые: 6.40;

угловые (соперник): 4.00.

статистика нарушений и офсайдов:

нарушения: 12.40;

нарушения (соперник): 12.40;

офсайды: 1.00;

офсайды (соперник): 2.50.

статистика карточек:

желтые карточки: 1.50;

желтые карточки (соперник): 2.30;

красные карточки: 0.20.

Лучший бомбардир команды – Саймон Банза. В 22 матчах за «Брагу» он отличился 13 голами, из которых 1 был забит с пенальти. На втором месте – Рикардо Орта. Игрок провел 23 матча и забил 9 голов. На третьем месте – Брума. В 20 матчах он забил 7 голов.

Лучший ассистент команды – Рикардо Орта. В 23 матчах он отдал 10 голевых пасов. На втором месте – Саймон Банза. За 22 матча он сделал 4 голевых передачи.

У команды нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

Предполагаемый состав на игру:

Са,

Гомес,

Саатчи,

Ниакате,

Секейра,

Эль Масрати,

Медейрос,

Орта,

Брума,

Руис,

Пицци.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Наполи» – «Брага»

История противостояния команд насчитывает только два матча, в которых оба раза выигрывал «Наполи». Неаполитанцы в прошлой очной встрече обыграли португальцев со счетом 2:1, а еще одна игра датирована 2012 годом – тогда «Наполи» в товарищеской встрече переиграл соперника со счетом 3:1.

В предстоящей встрече итальянцы – фаворит матча. Команда, несмотря на трехматчевую проигрышную серию, по-прежнему воспринимается как потенциальный победитель лигочемпионской встречи. На победу «Наполи» аналитики букмекерской конторы «Бетбум» дают коэффициент 1.52, ничья оценивается в 4.84, а победа «Браги» – в 6.58.

Предположим, что «Наполи» обыграет соперника с комфортным для себя счетом. Впрочем, португальцы подпортят сопернику разницу забитых и пропущенных мячей.

Наши варианты ставок:

победа «Наполи» – 1.52. На наш взгляд, очевидный выбор с небольшим риском для суммы ставки;

На наш взгляд, очевидный выбор с небольшим риском для суммы ставки; тотал больше 2.5 – 1.68. Обе команды могут показывать хороший атакующий футбол, наверняка это обернется большим количеством голов;

Обе команды могут показывать хороший атакующий футбол, наверняка это обернется большим количеством голов; обе забьют – 1.76. Неаполитанцы пропускают в последних шести матчах, «Брага» забивает в последних пяти встречах.

Где смотреть матч Наполи – Брага

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥