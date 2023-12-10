Ньюкасл – Милан где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 13 декабря

В среду, 13 декабря, сыграют Ньюкасл и Милан в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ньюкасл – Милан

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ньюкасл – Милан