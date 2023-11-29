Деограсия про 1:0 со «Спартаком»: «Такую большую команду всегда важно обыграть. После удаления должны были забивать второй»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Матч ТВ Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия прокомментировал победу над «Спартаком».

«Оренбург» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В первом тайме мы хорошо сыграли: контролировали игру, использовали высокий прессинг, били по воротам, забили гол.

После удаления [защитника «Спартака» Олега Рябчука] надо было забивать второй мяч, но не удалось.

Рад, что выиграли, ребята проделали хорошую работу. Победа в матче со «Спартаком» поможет нам в будущем.

У нас была длинная серия без побед. Всегда важно обыгрывать такую большую команду, как «Спартак». Этот успех посвящаю нашим болельщикам», – сказал главный тренер «Оренбурга».

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2 комментария
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Филипп Юзбашев
С победой конечно, но если бы не пенальти, особо ничего не создали. Навесы, удары и игра в кость
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+2
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