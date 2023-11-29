Деограсия про 1:0 со «Спартаком»: «Такую большую команду всегда важно обыграть. После удаления должны были забивать второй»
Давид Деограсия прокомментировал победу над «Спартаком».
«Оренбург» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«В первом тайме мы хорошо сыграли: контролировали игру, использовали высокий прессинг, били по воротам, забили гол.
После удаления [защитника «Спартака» Олега Рябчука] надо было забивать второй мяч, но не удалось.
Рад, что выиграли, ребята проделали хорошую работу. Победа в матче со «Спартаком» поможет нам в будущем.
У нас была длинная серия без побед. Всегда важно обыгрывать такую большую команду, как «Спартак». Этот успех посвящаю нашим болельщикам», – сказал главный тренер «Оренбурга».
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