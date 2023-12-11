Тренер «Сочи» Клюев об 1:1 с «Оренбургом»: «Обидный результат. Недотерпели на последней минуте»

Денис Клюев оценил ничью «Сочи» с «Оренбургом» (1:1) в Мир РПЛ.

«Обидный для нас результат. Понимаю сейчас ребят, их моральное состояние. К сожалению, случилось то, что случилось. Мы провели хороший матч, особенно первый тайм. Создали большое количество моментов, забили гол, могли увеличить преимущество.

Второй тайм получился сложным, соперник отреагировал на происходящее на поле заменами и изменил игру. Мы не опускали руки, пытались создавать моменты, имели неплохие подходы, но недотерпели на последней минуте. Очень жаль.

Сегодня мы изменили схему. Мещанинов вышел на позицию опорного полузащитника. Это связано с тем, что мы хотели играть от себя первым номером и владеть инициативой. Нам нужен был футболист в атаке, поэтому подняли выше Кравцова.

Старались диктовать свою игру и чаще создавать моменты. Считаю, что получалось неплохо. Особенно в первом тайме», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».

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