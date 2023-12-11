Сафонов провел 50-й матч на ноль за «Краснодар»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов принял участие в матче Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

Вратарь провел 50-ю игру на ноль за «Краснодар» во всех турнирах.

Всего на счету Сафонова 163 матча за «быков» во всех турнирах, в них он пропустил 193 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария
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Краснодару чемпионства в этом году
Сафоново и Сперцяну приглашений в европейские клубы

Матвей точно заслуживает, отличная стата и уже большой опыт
На замену есть Агкацев
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Как это в сравнении с Акинфеевым?
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