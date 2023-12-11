Сафонов провел 50-й матч на ноль за «Краснодар»

принял участие в матче Мир с ЦСКА (1:0).

Вратарь провел 50-ю игру на ноль за « » во всех турнирах.

Всего на счету Сафонова 163 матча за «быков» во всех турнирах, в них он пропустил 193 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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