Сафонов провел 50-й матч на ноль за «Краснодар»
Матвей Сафонов принял участие в матче Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).
Вратарь провел 50-ю игру на ноль за «Краснодар» во всех турнирах.
Всего на счету Сафонова 163 матча за «быков» во всех турнирах, в них он пропустил 193 гола. Подробнее его статистика – здесь.
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Матвей точно заслуживает, отличная стата и уже большой опыт
На замену есть Агкацев