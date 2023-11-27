У защитника «Краснодара» Тормены сотрясение после столкновения с Сафоновым

Теги премьер-лига Россия травмы Краснодар Матвей Сафонов Витор Тормена Футбол

Стал известен диагноз защитника «Краснодара» Витора Тормены.

Бразилец и вратарь «быков» Матвей Сафонов столкнулись головами в конце первого тайма матча 16-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (1:3), Тормена был заменен сразу же, голкипер – позже.

Как следует из протокола игры, защитник получил черепно‑мозговую травму.

По словам врача «Краснодара» Дениса Шахаева, предварительный диагноз Тормены: ушиб мягких тканей области верхнего века слева, рваная рана в области брови слева, а также сотрясение головного мозга.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vikluk
Желаем защитнику Краснодара Тормена и Сафонову скорейшего выздоровления! Обидно, что так произошло.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Здоровья!
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий