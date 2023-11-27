У защитника «Краснодара» Тормены сотрясение после столкновения с Сафоновым

Стал известен диагноз защитника «Краснодара» .

Бразилец и вратарь «быков» столкнулись головами в конце первого тайма матча 16-го тура Мир с «Уралом» (1:3), Тормена был заменен сразу же, голкипер – позже.

Как следует из протокола игры, защитник получил черепно‑мозговую травму.

По словам врача « » Дениса Шахаева, предварительный диагноз Тормены: ушиб мягких тканей области верхнего века слева, рваная рана в области брови слева, а также сотрясение головного мозга.

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