Сафонов избежал сотрясения после столкновения с Торменой. Вратарь «Краснодара» может сыграть с «Оренбургом»

Матвей Сафонов избежал серьезной травмы головы и может сыграть в следующем туре.

Напомним, вратарь « » и защитник «быков» столкнулись головами в конце первого тайма матча 16-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (1:3), Тормена был заменен сразу же, Сафонов – позже.

По информации «РБ Спорт», голкипер избежал серьезной травмы головы. Ему сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было. Матвей будет готов принять участие в матче против «Оренбурга» в 17-м туре РПЛ. Напомним, у Тормены ранее было выявлено сотрясение.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сафонов провел 16 матчей и пропустил 11 голов.