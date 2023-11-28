Сафонов избежал сотрясения после столкновения с Торменой. Вратарь «Краснодара» может сыграть с «Оренбургом»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Витор Тормена Футбол

Матвей Сафонов избежал серьезной травмы головы и может сыграть в следующем туре.

Напомним, вратарь «Краснодара» и защитник «быков» Витор Тормена столкнулись головами в конце первого тайма матча 16-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (1:3), Тормена был заменен сразу же, Сафонов – позже.

По информации «РБ Спорт», голкипер избежал серьезной травмы головы. Ему сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было. Матвей будет готов принять участие в матче против «Оренбурга» в 17-м туре РПЛ. Напомним, у Тормены ранее было выявлено сотрясение

В текущем сезоне Мир РПЛ Сафонов провел 16 матчей и пропустил 11 голов.

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9 комментариев

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Ветер
Чему там сотрясаться? Умудриться сойтись головами, со своим же игроком, на ровном месте - для этого много ума не надо.
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Спартак Уокер
Хорошая новость
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Silent2006
Ответ Zatvornick
Ну я не специалист, но пишут у Тормены мозг нашли.
Так Тормена и никак не виноват в эпизоде. Он спокойно в мяч играл.
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Саша Котляров
Ну да здоровья Матвею чтобы больше травм не было
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Шухрат Казыев
Здоровья футболистам
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vikluk
А вот это действительно, хорошая новость. Когда Матвей в норме, здоров и настроен на игру - он классный!
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