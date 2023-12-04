Сафонов о лидерстве «Краснодара»: «Все вернулось на круги своя. Все зависит от нас, надо побеждать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов высказался о том, что «Краснодар» вновь вышел на 1-е место в РПЛ.

После 17 матчей «быки» опережают идущий вторым «Зенит» на два очка.

«Из‑за переноса матча успели на концовку [игры «Локомотив» — «Зенит»], посмотрели немного. Все вернулось на круги своя. Все зависит от нас, надо побеждать.

Будет классный футбол с ЦСКА. Наша задача — выигрывать каждый матч. Все мысли об игре с армейцами, хотим закончить год на первом месте.

С «Уралом» не получилось все. Этот матч можно занести в список, где у нас были проблемы. Мы забили первыми, должны были выигрывать», — сказал вратарь «Краснодара».

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10 комментариев
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Мотя не плач только потом после 30 тура
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Надолго ли? Вот в чем вопрос.
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Смотрю в оценках сегодня все агресивны 👀
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