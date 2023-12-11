Канчельскис о 4 голах Дзюбы в 16 играх РПЛ: «Маловато, но нельзя сказать, что Артем провалился. После перерыва еще прибавит»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис оценил результативность Артема Дзюбы в текущем сезоне.

В 16 матчах Мир РПЛ на счету 35-летнего форварда «Локомотива» 4 гола и 3 ассиста.

«Конечно, четыре забитых мяча — маловато для Дзюбы. Но точно нельзя сказать, что Артем провалился. Нормальный результат.

После перерыва, думаю, еще прибавит. Игроки в таком возрасте чаще всего подводят пик физической формы к ключевым играм сезона, которые будут уже весной. Дзюба приносит пользу «Локомотиву», о его уходе говорить бессмысленно», — сказал экс-игрок сборной России.

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3 комментария
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Артём прибавит, в отправке файлов
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Канчельскис прям мастер поддеть
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Ответ GMF
Артём прибавит, в отправке файлов
а ты прибавь в юморе
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