Канчельскис о 4 голах Дзюбы в 16 играх РПЛ: «Маловато, но нельзя сказать, что Артем провалился. После перерыва еще прибавит»
Андрей Канчельскис оценил результативность Артема Дзюбы в текущем сезоне.
В 16 матчах Мир РПЛ на счету 35-летнего форварда «Локомотива» 4 гола и 3 ассиста.
«Конечно, четыре забитых мяча — маловато для Дзюбы. Но точно нельзя сказать, что Артем провалился. Нормальный результат.
После перерыва, думаю, еще прибавит. Игроки в таком возрасте чаще всего подводят пик физической формы к ключевым играм сезона, которые будут уже весной. Дзюба приносит пользу «Локомотиву», о его уходе говорить бессмысленно», — сказал экс-игрок сборной России.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!