Канчельскис о 4 голах Дзюбы в 16 играх РПЛ: «Маловато, но нельзя сказать, что Артем провалился. После перерыва еще прибавит»

Андрей Канчельскис оценил результативность Артема Дзюбы в текущем сезоне.

В 16 матчах Мир на счету 35-летнего форварда « » 4 гола и 3 ассиста.

«Конечно, четыре забитых мяча — маловато для Дзюбы. Но точно нельзя сказать, что провалился. Нормальный результат.

После перерыва, думаю, еще прибавит. Игроки в таком возрасте чаще всего подводят пик физической формы к ключевым играм сезона, которые будут уже весной. Дзюба приносит пользу «Локомотиву», о его уходе говорить бессмысленно», — сказал экс-игрок сборной России.

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