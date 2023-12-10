Ташуев про 1:1 с «Динамо»: «Очко в матчах с топ‑клубами – это нормально. Качество поля сказывалось. «Факел» хотел играть в доминантный футбол»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Матч ТВ Футбол

Сергей Ташуев удовлетворен ничьей с «Динамо» (1:1) в Воронеже.

– Насколько вы удовлетворены результатом?

– Если брать рейтинги клубов, конечно, цена футболистов «Динамо» и нашего клуба разнится в разы. Так что очко в матчах с топ‑клубами не то чтобы хорошо, но это нормально.

Хотя обе команды стремились выиграть матч. Конечно, качество поля сказывалось. Мы хотели играть в доминантный футбол, но все мы знаем, что у «Динамо» есть игроки высокого уровня.

– Удовлетворены местом «Факела» в турнирной таблице?

– Если брать место, когда я только пришел в команду, и сейчас, то да. Думаю, нет никакого смысла расстраиваться. Мы набрали много очков после нашего прихода в команду. Нормальный результат, вся борьба впереди, – сказал тренер «Факела».

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4 комментария
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Тотальный футбол - голландское изобретение. Тики-така - испанское изобретение. Доминантный футбол - мэйд ин Воронеж.
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Второй тайм был гораздо лучше, конечно. Умеют при Ташуеве прибавлять
Но поле никак не сказывается на пасы в ноги сопернику. Тут надо работать, конечно
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