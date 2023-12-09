«Счет 0:3 льстит «МЮ», могло быть и 0:5. Их сводили в школу». Саттон о поражении от «Борнмута»

Крис Саттон считает, что «Борнмут» преподал «Манчестер Юнайтед» (3:0) урок.

« » сводили в школу на их собственном поле.

Если отбросить все детали, то их выступления не на высоте. В этом сезоне «МЮ» удачлив. Он обыгрывал команды из нижней половины таблицы, но сегодня ему противостояла именно такая команда, и, давайте начистоту, счет 0:3 льстит «Юнайтед», голов могло быть и пять», – сказал экс-форвард «Челси» в эфире BBC.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!