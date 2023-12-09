«Счет 0:3 льстит «МЮ», могло быть и 0:5. Их сводили в школу». Саттон о поражении от «Борнмута»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Крис Саттон Борнмут Футбол

Крис Саттон считает, что «Борнмут» преподал «Манчестер Юнайтед» (3:0) урок.

«МЮ» сводили в школу на их собственном поле.

Если отбросить все детали, то их выступления не на высоте. В этом сезоне «МЮ» удачлив. Он обыгрывал команды из нижней половины таблицы, но сегодня ему  противостояла именно такая команда, и, давайте начистоту, счет 0:3 льстит «Юнайтед», голов могло быть и пять», – сказал экс-форвард «Челси» в эфире BBC.

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