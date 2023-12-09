«МЮ» впервые в истории АПЛ проиграл дома c разницей в 3 гола клубу из нижней половины таблицы
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в домашнем матче с «Борнмутом».
Команда Эрика тен Хага уступила со счетом 0:3 в 16-м туре чемпионата Англии.
До этого дня манкунианцы в рамках АПЛ еще ни разу не проигрывали на «Олд Траффорд» с разницей как минимум в три гола командам, начинавшим тур во второй половине таблицы.
«Борнмут» после 15-го тура шел на 15-м месте, а на данный момент занимает 13-ю строчку.
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Увидеть манкам предстоит!
Но ты как фанат 7хага можешь и дальше наслаждаться его рекордами
Весь прошлый сезон говорил вам, что его надо увольнять, но его защищали)))
Смотрите теперь к чему это привело
7Хаг пришел в МЮ переписать все антирекорды
но ты, как зеленый, имеешь право не знать таких вещей.
7хаг очень зол.