«МЮ» впервые в истории АПЛ проиграл дома c разницей в 3 гола клубу из нижней половины таблицы

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия рекорды Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в домашнем матче с «Борнмутом».

Команда Эрика тен Хага уступила со счетом 0:3 в 16-м туре чемпионата Англии.

До этого дня манкунианцы в рамках АПЛ еще ни разу не проигрывали на «Олд Траффорд» с разницей как минимум в три гола командам, начинавшим тур во второй половине таблицы.

«Борнмут» после 15-го тура шел на 15-м месте, а на данный момент занимает 13-ю строчку.

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40 комментариев
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Шутки про то, что Тен Хаг побьёт все антирекорды МЮ потихоньку перестают быть шутками.
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За это надо давать лучшего тренера декабря,не иначе
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Но зато лысый тренер месяца
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Ответ GuruFutbola
7хагу не унывать, ему еще баварию побеждвть
Вроде и шутка, но с учетом того, как Баварию отайнтрaxтили, это будет битва двух инвалидов
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Неблагодарная команда. Вот так вот взяли и отблагодарили Эрика за собранный фулл-хаус в ноябре. Эх, жаль нельзя всех отправить в ссылку к Санчо и набрать голодных к футболу голландцев..
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С великим 7 Хагом ещё многие рекорды падут бгг
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Ответ v.belorussky
О сколь ещё рекордов чУдных Увидеть манкам предстоит!
А им в целом как-то норм. Они на прошлой неделе с серьезным видом тут доказывали, что 6 место и 0 разницы мячей - это самое то, потому, что Сити почти рядом в таблице.
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Ответ Роман
Гвардиола наверное смеется над этим недоразумением.
Гвардиола не выигрывает 4 мачта подряд АПЛ. Ему не до смеха
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7хагу не унывать, ему еще баварию побеждвть
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Хотелось бы еще увидеть, когда в последний раз у МЮ после 16 тура была отрицательная разница мячей. Нельзя игнорировать все рекорды Хага.
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Вот и вошёл лысый в историю, браво. Можно купить кого-нибудь ещё из Аякса по такому поводу
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О сколь ещё рекордов чУдных
Увидеть манкам предстоит!
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С новым рекордом!
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Ответ Сын Ферги
Фергюсон пришел с огромным бекграундом и не подписывал неликвид из Шотланди Но ты как фанат 7хага можешь и дальше наслаждаться его рекордами Весь прошлый сезон говорил вам, что его надо увольнять, но его защищали))) Смотрите теперь к чему это привело
Фергюсону досталась команда алкоголиков и дебоширов, и он пару лет только расчищал состав. Тен Хагу никто столько времени не даст, и его уволят уже в декабре, думаю. в любом случае, этим своим вторым сезоном он заслужил увольнение.
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Ответ Любезный Коссутий
Фергюссон 5 лет к первому трофею шел, и транспаранты "Ферги аут" были обычным делом на ОТ. но ты, как зеленый, имеешь право не знать таких вещей.
Фергюсон пришел с огромным бекграундом и не подписывал неликвид из Шотланди
Но ты как фанат 7хага можешь и дальше наслаждаться его рекордами
Весь прошлый сезон говорил вам, что его надо увольнять, но его защищали)))
Смотрите теперь к чему это привело
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Новый рекорд от лучшего тренера месяца. Выходит так
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Ухахаха
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Фергюсон приходил в МЮ скинуть Ливерпуль с их насеста
7Хаг пришел в МЮ переписать все антирекорды
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У тен Хага что ни матч - то рекорд!
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много у МЮ в этом сезоне "в первый раз"
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Объясняю в чем проблема на примере Рэшфорда. Человек выходит при счете 0-3 и начинает носится так как не носился никогда в жизни, только потому что ему есть что доказывать людям. Почему наши игроки начинают играть только когда их прилюдно третируют. И это только половина состава, другая половина - это просто бревна, которые ни подать ни отдать, ни побороться не могут.
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Рагник: "при мне такой фигни не было".
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Тен хаг прощай….
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Всё премии в ноябре собрали можно вернуться к прежнему уровню
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жозе моуриньо
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Тен Хааг это просто машина антирекордов)
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Очередной рекорд….
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Ответ Сын Ферги
Фергюсон приходил в МЮ скинуть Ливерпуль с их насеста 7Хаг пришел в МЮ переписать все антирекорды
Фергюссон 5 лет к первому трофею шел, и транспаранты "Ферги аут" были обычным делом на ОТ.
но ты, как зеленый, имеешь право не знать таких вещей.
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Тащите сюда Лутон.
7хаг очень зол.
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Лучший тренер ноября? Лысый шарлатан!
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