«МЮ» впервые в истории АПЛ проиграл дома c разницей в 3 гола клубу из нижней половины таблицы

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в домашнем матче с «Борнмутом».

Команда Эрика тен уступила со счетом 0:3 в 16-м туре чемпионата Англии.

До этого дня манкунианцы в рамках еще ни разу не проигрывали на « » с разницей как минимум в три гола командам, начинавшим тур во второй половине таблицы.

« » после 15-го тура шел на 15-м месте, а на данный момент занимает 13-ю строчку.

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