«МЮ» проиграл 0:3 дома в третий раз за последние 10 матчей. У команды тен Хага 6 поражений за 13 игр на «Олд Траффорд» в этом сезоне
«Манчестер Юнайтед» разгромлен дома в третий раз за последние полтора месяца.
Команду Эрика тен Хага с крупным счетом обыграл «Борнмут» – 0:3.
29 октября манкунианцы на «Олд Траффорд» с таким же счетом уступили «Манчестер Сити» в АПЛ, а 1 ноября – «Ньюкаслу» в Кубке английской лиги.
В этом сезоне «МЮ» провел дома 13 матчей во всех турнирах и проиграл в 6 из них.
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Крепкий середняк Бормунт ❌
Суббота: три пропущенных от Борнмута
2 требла за 2 дня:)
Не думаю, что кто-то лучше бы справился
Надо оставить 7Хага и дать ему награду тренер года в АПЛ!
Респект, нужно срочно дать Тен Хагу лучшего тренера месяца в очередной раз. Заслужил эту награду второй раз подряд
Также последние 5 сезонов с Реалом - 4 ЛЧ. Без Роналду 1 ЛЧ за 5 лет.
В Юве - 5 трофеев за 3 года.
После Роналду - 0 трофеев.
Португалия с Роналду - 2 единственных трофея за всю ее историю. Без Роналду - 0.
Криш - самый совершенный футболист в истории, после него команда идет на дно, с ним в космос!
С паразитом хасбиком ПСЖ в болотище. Вот кому нужно сочувствовать.
По справедливости МЮ должен вылететь в чемпионшип, а лысого мошенника повесить на виселице в центре города как во времена дикого запада.
Это еще и первое домашнее поражение от Борнмута за всю историю!
ЭТХ вписывает свою фамилию с историческими событиями, но есть нюанс…
Тен Хаг сегодня - участник фильма 18 +.
В этом вся его философия.
1. Ливерпуль +21
2.Арсенал +19
3. Астон Вилла +14
4. МС +19
5. Тоттенхем +7
6. Мю -3
7. Ньюкасл +15
8. Брайтон +5
9. Вест Хэм +1
10. Челси +2
11. Брентфорд +1
Лысого мошенника сама госпожа удача благоволит, ведь этот позорник должен быть уже в зоне вылета.