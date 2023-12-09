«МЮ» проиграл 0:3 дома в третий раз за последние 10 матчей. У команды тен Хага 6 поражений за 13 игр на «Олд Траффорд» в этом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромлен дома в третий раз за последние полтора месяца.

Команду Эрика тен Хага с крупным счетом обыграл «Борнмут» – 0:3.

29 октября манкунианцы на «Олд Траффорд» с таким же счетом уступили «Манчестер Сити» в АПЛ, а 1 ноября – «Ньюкаслу» в Кубке английской лиги. 

В этом сезоне «МЮ» провел дома 13 матчей во всех турнирах и проиграл в 6 из них.

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118 комментариев
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7хаг хозяин антирекордов
+82
-6
+76
Кризисный Челси✅
Крепкий середняк Бормунт ❌
+62
-5
+57
Пятница: три награды месяца в АПЛ (лучший игрок, тренер и гол).

Суббота: три пропущенных от Борнмута

2 требла за 2 дня:)
+57
-8
+49
Санчо красава, специально не извиняется, что бы в этом цирке не участвовать:)
+62
-15
+47
Ответ rigobersong
Санчо красава, специально не извиняется, что бы в этом цирке не участвовать:)
КриРо во всём прав оказался, во всём, относительно слабого тренера, ужасной инфраструктуры и владельцев
+44
-12
+32
Всего лишь 0-3 дома
Не думаю, что кто-то лучше бы справился
Надо оставить 7Хага и дать ему награду тренер года в АПЛ!
+35
-5
+30
Ответ Cristiano Ronaldo
За что нам болельщикам это, за что. Уже просто сил нет смотреть на это порево...
За то что Криша выгнали
+35
-11
+24
Все заметили как Бруно самоустранился перед матчем с Ливерпулем.
+26
-6
+20
МЮ с миллиардными тратами дал бой скромному Борнмуту и проиграл всего лишь с разницей в 3 мяча

Респект, нужно срочно дать Тен Хагу лучшего тренера месяца в очередной раз. Заслужил эту награду второй раз подряд
+21
-4
+17
Тен Хаг пришёл бить рекорды. Но рекорды начали бить его
+14
0
+14
Ответ Сын Ферги
Всего лишь 0-3 дома Не думаю, что кто-то лучше бы справился Надо оставить 7Хага и дать ему награду тренер года в АПЛ!
Я считаю что нужно дать ещё миллиард на игроков из Эредивизи
+14
-1
+13
0:3 дома три раза за 10 матчей это просто феноменальный позор
+11
0
+11
Грозные фанаты маню минусят всех подряд))
+12
-2
+10
Короче с Баварией не добиваются положительного результата, Ливерпуль МЮ 200-0 и увольняйте уже Тен Хага, все равно понятно что никто в МЮ не будет терпеть как Арсенал с Артетой, лучше останутся кисломордые, холодильники, макбруски и т.д. Цирк должен продолжаться, колесо Сансары должно крутиться - пора запускать новый цикл как у Спартака, а то вдруг в клубе останутся профессиональные игроки и персонал, нам такого не надо.
+9
0
+9
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Последний трофей ЛЧ МЮ был завоеван Роналду в одиночку. Как ушел КРиш, МЮ в руинах. Ничего удивительного.
Также последние 5 сезонов с Реалом - 4 ЛЧ. Без Роналду 1 ЛЧ за 5 лет.
В Юве - 5 трофеев за 3 года.
После Роналду - 0 трофеев.
Португалия с Роналду - 2 единственных трофея за всю ее историю. Без Роналду - 0.
Криш - самый совершенный футболист в истории, после него команда идет на дно, с ним в космос!
С паразитом хасбиком ПСЖ в болотище. Вот кому нужно сочувствовать.

По справедливости МЮ должен вылететь в чемпионшип, а лысого мошенника повесить на виселице в центре города как во времена дикого запада.
+16
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+8
Морган сейчас в истерике бьётся. 😂😂😂
+10
-3
+7
Красные дьяволы окончательно превратились в красных импотентов 🤡... Как там поется то у этих куколдов: "Glory Glory Man United!"... Давайте все вместе хором...
+17
-10
+7
Хватит хейтить Хака. Не успеваю лайкать.
+6
0
+6
Ответ Алекс Мелкумян
Короче с Баварией не добиваются положительного результата, Ливерпуль МЮ 200-0 и увольняйте уже Тен Хага, все равно понятно что никто в МЮ не будет терпеть как Арсенал с Артетой, лучше останутся кисломордые, холодильники, макбруски и т.д. Цирк должен продолжаться, колесо Сансары должно крутиться - пора запускать новый цикл как у Спартака, а то вдруг в клубе останутся профессиональные игроки и персонал, нам такого не надо.
В начале карьеры Артеты в Арсенала в качестве тренера было видно, какой футбол хочет ставить тренер. Результаты были не очень, но и игроки не соответствовали. А у Тен Хага даже при оптимальном составе непонятно во что он хочет играть.
+7
-1
+6
Позорище!

Это еще и первое домашнее поражение от Борнмута за всю историю!

ЭТХ вписывает свою фамилию с историческими событиями, но есть нюанс…
+7
-2
+5
Нольседьмой меняет курс
+7
-2
+5
Какая то дискредитация премии лучшему тренеру, кто давал вообще игры смотрел?
+5
-1
+4
Ответ Роман
Все заметили как Бруно самоустранился перед матчем с Ливерпулем.
Бруно нужно гнать из этой команды , как вообще его капитаном выбрали🤡🤡🤣
+7
-3
+4
А мне нравится, дайте Тен Хагу поработать, уихихи, уихихи (набираю носом, руки связаны за белым халатом)
+4
-1
+3
Ответ Старик Стариканов
7хаг хозяин антирекордов
За что нам болельщикам это, за что. Уже просто сил нет смотреть на это порево...
+6
-3
+3
Тен Хаг вчера - лучший тренер месяца.
Тен Хаг сегодня - участник фильма 18 +.
В этом вся его философия.
+5
-2
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Забитые/Пропущенные :
1. Ливерпуль +21
2.Арсенал +19
3. Астон Вилла +14
4. МС +19
5. Тоттенхем +7
6. Мю -3
7. Ньюкасл +15
8. Брайтон +5
9. Вест Хэм +1
10. Челси +2
11. Брентфорд +1

Лысого мошенника сама госпожа удача благоволит, ведь этот позорник должен быть уже в зоне вылета.
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7ХГ: все по плану, мы развиваемся и движемся в верном направлении))
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самое парадоксальное в этой ситуации что после пары побед над лутонами снова пробьются вверх с такой унылой и безидейной игрой
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Ответ Андрей Алешин
Грозные фанаты маню минусят всех подряд))
Не путайте фанов МЮ с фанами Тен Хага)
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