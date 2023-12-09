«МЮ» проиграл 0:3 дома в третий раз за последние 10 матчей. У команды тен Хага 6 поражений за 13 игр на «Олд Траффорд» в этом сезоне

«Манчестер Юнайтед» разгромлен дома в третий раз за последние полтора месяца.

Команду с крупным счетом обыграл « » – 0:3.

29 октября манкунианцы на « » с таким же счетом уступили « » в , а 1 ноября – «Ньюкаслу» в Кубке английской лиги.

В этом сезоне «МЮ» провел дома 13 матчей во всех турнирах и проиграл в 6 из них.

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