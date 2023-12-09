Судья назначил пенальти в ворота «Ливерпуля», посмотрев повтор спустя почти две минуты после нарушения

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Кристал Пэлас Энди Мэдли Жан-Филипп Матета Футбол

В ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти в игре с «Кристал Пэлас».

Главный арбитр Энди Мэдли посмотрел повтор спустя почти две минуты после нарушения. На 52:58 сфолили на Жан-Филиппе Матета, на 54:42 Мэдли остановил игру и пошел смотреть повтор.

Матета на 57-й минуте реализовал 11-метровый удар. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции 

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12 комментариев
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Ответ Андрей Andrey
а говорят что Судья тащит Ливерпуль)) а почему тогда в. игре с ТТХ не смогли засчитать чистый гол? Типа момент был заигран 🤣🤣
Кто тащит?) Топят как только могут при любом удобном случае...
+3
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+3
Чудеса апл))
+2
-1
+1
а говорят что Судья тащит Ливерпуль)) а почему тогда в. игре с ТТХ не смогли засчитать чистый гол? Типа момент был заигран 🤣🤣
+2
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+1
Пусть простит меня Бог когда я жалуюсь на судей в Ла Лиге))
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Сегодня практически каждое судейское решение принималось мучительно долго.
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Высосал из пальца пенальти судья...мне интересно кто заказчик?????!!!!! А банда Клопа молодцы....дожали....
+1
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ну тут вопрос, что хуже - ждать две минуты ближайшей остановки или как Марчиняк в матче ПСЖ - Ньюкасл не назначить пенальти, потом через полминуты остановить игру свистком, побежать посмотреть и решить, что всё же не было пенальти и продолжить игру
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Пенальти был конечно, бессмысленно отрицать
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Ответ Александр Белов
Кто тащит?) Топят как только могут при любом удобном случае...
ну не получилось у судье ))
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