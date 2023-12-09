Судья назначил пенальти в ворота «Ливерпуля», посмотрев повтор спустя почти две минуты после нарушения

В ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти в игре с «Кристал Пэлас».

Главный арбитр Энди Мэдли посмотрел повтор спустя почти две минуты после нарушения. На 52:58 сфолили на Жан-Филиппе Матета, на 54:42 Мэдли остановил игру и пошел смотреть повтор.

Матета на 57-й минуте реализовал 11-метровый удар. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции

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