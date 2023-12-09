«Ливерпуль» не проигрывает 9 матчей подряд в АПЛ – 6 побед и 3 ничьих. Команда Клоппа набрала 37 очков в 16 турах и проиграла лишь раз

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Футбол

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ.

Команда Юргена Клоппа добыла волевую победу против «Кристал Пэлас» (2:1) и продлила беспроигрышную серию в Премьер-лиге до 9 матчей – 6 побед и 3 ничьих.

На данный момент «Ливерпуль» идет на 1-м месте, но у «Арсенала» есть матч в запасе – сегодня лондонцы встретятся с «Астон Виллой».

В 16 турах «Ливерпуль» набрал 37 очков. У мерсисисайдцев лишь одно поражение в сезоне АПЛ – от «Тоттенхэма» (1:2).

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17 комментариев
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Спортс, а вы не хотите исправить текстовую трансляцию, которая завершается словами Ливерпуль не смог одолеть Пэлас?
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-2
+22
Время расставило всё по местам для Ливерпуля и Тоттенхэма
+22
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+21
Эх если бы не те судейские ошибки в игре с курами
+15
-1
+14
Как они это делают? Вот что значит воля к победе
+12
-2
+10
Ответ Арман Мартиросян
Там ещё нет ничего про гол Эллиотта. Походу автор в туалет сходил.
Исправили) как здорово, что наш политический сайт иногда освещает футбол
+7
0
+7
Мне тут один челик летом доказывал, что Салах сдулся и его надо продавать, а на его место взять Мбеумо:)🤣🤣🤣
+10
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+6
Клопп сдулся уже кстати?
На какой он там сезон обычно сдувается на пятый, седьмой или десятый?)
+6
0
+6
Не проиграла, а отняли победу!
+6
0
+6
Ответ Rainn
Спортс, а вы не хотите исправить текстовую трансляцию, которая завершается словами Ливерпуль не смог одолеть Пэлас?
Там ещё нет ничего про гол Эллиотта. Походу автор в туалет сходил.
+6
0
+6
Ответ zigrik zigrik
Эх если бы не те судейские ошибки в игре с курами
*шкурами
+7
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Комментарий удален пользователем
Каждый раз думаешь, что теперь то не вытянут. А они камбэк за камбэком
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Честно по игре есть вопросы, по результатам - молодцы
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Ещё бы менее напряжении были эти победы, а то у меня валидол в ближайших аптеках закончился
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Ответ mantihor_e
Комментарий удален пользователем
Про удаление ни слова))
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