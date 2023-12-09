«Ливерпуль» не проигрывает 9 матчей подряд в АПЛ – 6 побед и 3 ничьих. Команда Клоппа набрала 37 очков в 16 турах и проиграла лишь раз
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ.
Команда Юргена Клоппа добыла волевую победу против «Кристал Пэлас» (2:1) и продлила беспроигрышную серию в Премьер-лиге до 9 матчей – 6 побед и 3 ничьих.
На данный момент «Ливерпуль» идет на 1-м месте, но у «Арсенала» есть матч в запасе – сегодня лондонцы встретятся с «Астон Виллой».
В 16 турах «Ливерпуль» набрал 37 очков. У мерсисисайдцев лишь одно поражение в сезоне АПЛ – от «Тоттенхэма» (1:2).
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