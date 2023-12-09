«Ливерпуль» не проигрывает 9 матчей подряд в АПЛ – 6 побед и 3 ничьих. Команда Клоппа набрала 37 очков в 16 турах и проиграла лишь раз

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ.

Команда Юргена Клоппа добыла волевую победу против « » (2:1) и продлила беспроигрышную серию в Премьер-лиге до 9 матчей – 6 побед и 3 ничьих.

На данный момент «Ливерпуль» идет на 1-м месте, но у «Арсенала» есть матч в запасе – сегодня лондонцы встретятся с «Астон Виллой».

В 16 турах « » набрал 37 очков. У мерсисисайдцев лишь одно поражение в сезоне – от «Тоттенхэма» (1:2).

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