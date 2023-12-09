Соболев забил в РПЛ впервые с августа. Форвард «Спартака» прервал безголевую серию из 10 матчей

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев забил в Мир РПЛ впервые с августа.

Форвард «Спартака» отметился голом в матче 18-го тура с «Крыльями Советов» (2:0, первый тайм).

Соболев, таким образом, прервал безголевую серию из 10 матчей в рамках чемпионата. Последний раз до этого форвард забивал в РПЛ 20 августа – в игре против «Зенита» (1:3).

Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сча эксперты начнут в интервью гасить Абаскаля дальше, что причина безголевой серии русского голеодора была лишь в присутствии испанского тренера на бровке.
+39
-2
+37
Промес просто топ, еще раз доказывает, закрывает рты хейтерам
+23
-8
+15
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сча эксперты начнут в интервью гасить Абаскаля дальше, что причина безголевой серии русского голеодора была лишь в присутствии испанского тренера на бровке.
Чего еще ожидать от спившихся ветеранов, бгг
+15
-5
+10
И еще штуки четыре не забил))
+7
-1
+6
Пошли за Спартком а оказалось за звездюлями
+3
-1
+2
Ответ Вова Пупкин
Комментарий скрыт
Про тебя и так все знают, мог бы лишний раз не напоминать 🤣
+3
-1
+2
Ответ нерд халилович
Комментарий удален модератором
В поддержку напиши
+1
0
+1
Соболев Спящий..
0
0
0
Ответ Toha1090
Надеюсь вы поправитесь🙏
А у меня в отношении Вас, уже нет никакой надежды.😉
0
0
0
Ответ Вова Пупкин
До твоего бреда мне ещё очень далеко. Называть этот КБ-цирк наслаждением. Офигеть просто!
Гуляй
+1
-1
0
Ответ Вова Пупкин
Ты там смотри оргазм не получи от такого "мега футбола". Наслаждаются они.🤣🤣🤣
Да, получаем. Это уж всяко лучше, чем как ты нести бред в комментах
+1
-1
0
Ответ Andrew Chepaylo
В поддержку напиши
Им когда звонишь даже они трубку не берут, они же школьники😂😂😂 В чем они помогут? Тут юзеры компетентнее даже)
+1
-1
0
Ответ нерд халилович
Комментарий удален модератором
Может ты в бане?
0
0
0
Просто с Рошей вчера помирились
0
0
0
Комментарий удален модератором
Первый тайм радует лиж бы защитники не на чудили
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий