Соболев забил в РПЛ впервые с августа. Форвард «Спартака» прервал безголевую серию из 10 матчей

Александр Соболев забил в Мир РПЛ впервые с августа.

Форвард «Спартака» отметился голом в матче 18-го тура с «Крыльями Советов» (2:0, первый тайм).

Соболев, таким образом, прервал безголевую серию из 10 матчей в рамках чемпионата. Последний раз до этого форвард забивал в РПЛ 20 августа – в игре против «Зенита» (1:3).

Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

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