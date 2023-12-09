Жоан Лапорта: «Убежден, что «Барса» выиграет Ла Лигу. Мы снова контролируем игру»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» выиграет Ла Лигу.

«Блауграна» занимает 3-е место в чемпионате, отставая на 4 очка от лидирующих «Реала» и «Жироны».

«Я убежден, что мы выиграем чемпионат, потому что у нас восстановились травмированные игроки полузащиты.

Как вы могли видеть в матче с «Атлетико», мы снова контролируем игру, владеем мячом, а когда мяч у «Барсы», это становится невероятным…

Конечно, у нас будут шансы выиграть чемпионат. Я убежден, что мы этого добьемся», – сказал президент «Барселоны».

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36 комментариев
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Пока только 3 место контролируете
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А ещё ЛЧ и Кубок. Барса вообще требл возьмёт
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Лучше дело в суде контролируйте🤭
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Это он по одному матчу вывод сделал, и то в конце Атлетико мог запихнуть, завтра Жирона напихает посмотрим на этого контролерщика
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Ответ GuruFutbola
Если будут играть как с Атлетико, то возьмут
Обязательно)
Ещё суперкубок, клубный ЧМ и межпланетарный чемпионат Млечного Пути зацепят
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Ответ Mortimer1
Комментарий скрыт
«Реал» на 1 месте, добрый вечер :)
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Э оно как развезло дядю
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Барсе всегда везло на президентов воздуханов
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да вы можете не любить спорт не смотреть футбол но не любить жоана лапорту ? не смотреть игры барселоны ? вы в своем уме ? это больше чем клуб, таких команд как барселона нет, это говорю я как человек, проанализировавший более чем 500 самых популярынх команд по всему миру
+3
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Жоан Лапорта это один из тех людей который говорит только правду, ему можно доверять
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Максимум что вы контролируете это своих ручных судей,а чемп заберет хозяин ЛЛ)
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Так-же буки с кф 3.5 на победу барсы 🗿🗿🗿
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Лапорта сегодня сел не в ту лодку..
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Если бы у Реала не было эпидемии травм - обсуждать шансы остальных было бы как то неловко Это абсолютно топовая команда - даже с учетом отсутствия форварда. Вопрос в только в доступности игроков и сыгранности.
Полузашита - экстра класс , нет никого близко по уровню потенциала.
В следующем сезоне - она на куски разберет полузащиту Сити, при условии личной встречи.
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Лапорта контролирует Ла Лигу?
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второй каталонский Лигу Европу не смог контролировать, о чем вообщe говорит этот фантазер?!
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“А потом я проснулся»
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Ответ S. A.
А ещё ЛЧ и Кубок. Барса вообще требл возьмёт
ну ЛЧ вряд ли, но до 1/8 или 1/4 обязаны дойти
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Ответ GuruFutbola
Если будут играть как с Атлетико, то возьмут
Ага)
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Ответ SaH4r.
ну ЛЧ вряд ли, но до 1/8 или 1/4 обязаны дойти
До 1/8 то уже дошли) Если конечно Барса не проиграет разгромно Антверпену, а Шахтер не забьет кучу голов Порту на выезде. Но это почти невозможно.
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Ответ rigobersong
У Барселоны 2 требла, может и возьмет, а вот у обиженных из мадрида 0 треблов в истории, о таком они могут только мечтать:))
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