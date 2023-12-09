Жоан Лапорта: «Убежден, что «Барса» выиграет Ла Лигу. Мы снова контролируем игру»

Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» выиграет Ла Лигу.

«Блауграна» занимает 3-е место в чемпионате, отставая на 4 очка от лидирующих «Реала» и «Жироны».

«Я убежден, что мы выиграем чемпионат, потому что у нас восстановились травмированные игроки полузащиты.

Как вы могли видеть в матче с «Атлетико», мы снова контролируем игру, владеем мячом, а когда мяч у «Барсы», это становится невероятным…

Конечно, у нас будут шансы выиграть чемпионат. Я убежден, что мы этого добьемся», – сказал президент «Барселоны».

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