Лапорта о неназначенных пенальти на Рафинье и Левандовском против «Райо»: «Если бы такое случилось с «Реалом», об этом говорили бы всю неделю»

Президент «Барселоны» вспомнил спорные моменты в матче с «Райо Вальекано».

«Многие ждали, что мы проиграем «Порту». Быть «Барсой» нелегко. Нам приходится бороться со многими вещами. На этой неделе говорили только о ерунде, а следовало бы говорить о [неназначенных] пенальти на Рафинье и Левандовском на поле «Райо».

Если бы такое случилось с « », об этом говорили бы всю неделю.

Нет, мы не строим из себя жертву. Чтобы побеждать, нужно быть намного лучше наших соперников, а они создают нам трудности. Сейчас мы выиграли у « », и у нас есть железный боевой дух, чтобы победить « » и «Жирону», – сказал .

На матче 14-го тура «Райо Вальекано» – «Барселона» (1:1) главным судьей работал Хосе Мунуэра Монтеро.

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