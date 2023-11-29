Лапорта о неназначенных пенальти на Рафинье и Левандовском против «Райо»: «Если бы такое случилось с «Реалом», об этом говорили бы всю неделю»
Президент «Барселоны» вспомнил спорные моменты в матче с «Райо Вальекано».
«Многие ждали, что мы проиграем «Порту». Быть «Барсой» нелегко. Нам приходится бороться со многими вещами. На этой неделе говорили только о ерунде, а следовало бы говорить о [неназначенных] пенальти на Рафинье и Левандовском на поле «Райо».
Если бы такое случилось с «Реалом», об этом говорили бы всю неделю.
Нет, мы не строим из себя жертву. Чтобы побеждать, нужно быть намного лучше наших соперников, а они создают нам трудности. Сейчас мы выиграли у «Порту», и у нас есть железный боевой дух, чтобы победить «Атлетико» и «Жирону», – сказал Жоан Лапорта.
На матче 14-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Барселона» (1:1) главным судьей работал Хосе Мунуэра Монтеро.
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В Мадриде никто не обвиняет каталонский кабинет, а жулик Лапорта в каждом интервью брешет
https://www.sports.ru/football/1115666099-eks-sudya-mateu-laos-ne-schitaet-chto-barsa-dolzhna-byla-bit-penalti-v.html
Это наверное не супер авторитетное мнение, но очевидно, что никакого 100% момента на пенальти там не было и в помине, а это просто пиар-акция Ляпорты.
У кого-то я смотрю до сих пор с Классико горит🤭 че там по статке Гави?
В матче с Райо должны были отменять гол Райо
И фанаты их всегда сразу же бегут в комментарии ныть без повода
Позорно быть такими
Правда желательно на отрезке всего времени, а не только на удобных отрезках))
Ты сейчас серьезно сравнил полуфинал ЛЧ и полуфинал кубка? ахахаха
Да, помним ту симуляцию насильника и любителя париков алвеса
За это отдельный трофей дают?
Вот год назад 0:4 на спотифай арене было в кубке, и что?
😂😂😂😂