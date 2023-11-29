Лапорта о неназначенных пенальти на Рафинье и Левандовском против «Райо»: «Если бы такое случилось с «Реалом», об этом говорили бы всю неделю»

Теги Порту Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Жоан Лапорта Райо Вальекано Роберт Левандовски Жирона Хосе Мунуэра Монтеро Рафинья Диас Футбол

Президент «Барселоны» вспомнил спорные моменты в матче с «Райо Вальекано».

«Многие ждали, что мы проиграем «Порту». Быть «Барсой» нелегко. Нам приходится бороться со многими вещами. На этой неделе говорили только о ерунде, а следовало бы говорить о [неназначенных] пенальти на Рафинье и Левандовском на поле «Райо».

Если бы такое случилось с «Реалом», об этом говорили бы всю неделю.

Нет, мы не строим из себя жертву. Чтобы побеждать, нужно быть намного лучше наших соперников, а они создают нам трудности. Сейчас мы выиграли у «Порту», и у нас есть железный боевой дух, чтобы победить «Атлетико» и «Жирону», – сказал Жоан Лапорта.

На матче 14-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Барселона» (1:1) главным судьей работал Хосе Мунуэра Монтеро.

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50 комментариев
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Karl0709
Так и Барселона об этом говорит всю неделю 😁
+56
-9
+47
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Gelious
Как же Барселона всегда много ноет
+30
-9
+21
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Talgat Ergeshov
но т.к. это случилось с барсой-будем говорить целый год... - добавил лапорта
+21
-6
+15
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VuNePonimaete
А теперь сравните все это с речью Анчелотти о Хави неделю назад и письмом от Реала в поддержку Гави
+24
-13
+11
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Quest
Что им вечно Реал покоя не дает?!)
+22
-14
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Спартакус Москвакус
Ответ Bazilic
Факты После спорных моментов Реал выпускает видео на своем канале, где критикует арбитра
а Лапорта и Хави ноют про траву ,солнце ,ветер в не том направлении ,и обязательно Реал
+16
-9
+7
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ten Hag
Ответ Gelious
Как же Барселона всегда много ноет
Это так умно внаглую валить все на другой клуб
В Мадриде никто не обвиняет каталонский кабинет, а жулик Лапорта в каждом интервью брешет
+10
-4
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Али Себиев
Ответ GuruFutbola
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Благодаря одному расследованию вся футбольная общественность уже вышла на многомиллионные многолетние выплаты Барселоны вице-президенту судейского комитета. Из такого дна Пута уже не вылезет)
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Верховный Лорд
Ответ Quest
Что им вечно Реал покоя не дает?!)
Так бывает когда ты вечно на втором месте и всегда будешь там)
+7
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Артём Сергеев
маленький клуб загавкал на большой
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Real_v_dushe
Экс-судья Матеу Лаос не считает, что «Барса» должна была бить пенальти в матче с «Райо»: «Недостаточно для максимального наказания»

https://www.sports.ru/football/1115666099-eks-sudya-mateu-laos-ne-schitaet-chto-barsa-dolzhna-byla-bit-penalti-v.html

Это наверное не супер авторитетное мнение, но очевидно, что никакого 100% момента на пенальти там не было и в помине, а это просто пиар-акция Ляпорты.
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VuNePonimaete
Ответ gPk
Анчелотти — об игре с «Севильей»: если скажу, что думаю, то пропущу много матчей Сравнил. Анчелотти- лицемер. Хочет правду сказать, но боится что дисквалифицируют старика(((
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1115671893-anchelotti-otkazalsya-davat-sovet-xavi-my-s-nim-xorosho-ponimaem-futbo/

У кого-то я смотрю до сих пор с Классико горит🤭 че там по статке Гави?
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VuNePonimaete
Ответ Арни Южный
Так то Барса тоже всегда письма Мадриду отправляет с поддержкой и поздравлениями
Когда Милитао, Куртуа кресты рвали было что-то? скинь если да
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Bazilic
Ответ Spiker1606
В матче с Райо не было спорных моментов. Никаких пенальти там и близко не было.
В матче с Райо был пенальти на Рафинье
В матче с Райо должны были отменять гол Райо
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GuruFutbola
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Iamliam
Ответ VuNePonimaete
для дурачков поясню один раз, речь была о предьявах в адрес Барсы, а не судей
Сразу слился 🤡
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Real_v_dushe
Ответ gPk
Анчелотти — об игре с «Севильей»: если скажу, что думаю, то пропущу много матчей Сравнил. Анчелотти- лицемер. Хочет правду сказать, но боится что дисквалифицируют старика(((
Сам Бенгоэчеа в игре с Севильей сказал игрокам Реала, что не поставил 100% пенальти в ворота Севильи. Если сам судья признался, то почему это не пенальти было? А здесь смешно читать Ляпорту, эти все контакты ну никак не какие-то очевидные пенальти. Никто из судей при анализе эпизодов нигде не сказал, что это пенальти.
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VuNePonimaete
Ответ Iamliam
А когда Реал видео с ошибками судей выкладывает это что?
для дурачков поясню один раз, речь была о предьявах в адрес Барсы, а не судей
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Iamliam
Ответ VuNePonimaete
Как обычно, это другое
А когда Реал видео с ошибками судей выкладывает это что?
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Арни Южный
Ответ VuNePonimaete
А теперь сравните все это с речью Анчелотти о Хави неделю назад и письмом от Реала в поддержку Гави
Так то Барса тоже всегда письма Мадриду отправляет с поддержкой и поздравлениями
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Али Себиев
Ответ Ya_Mama
"В Мадриде никто не обвиняет каталонский кабинет" Прибежали выступать на стороне обвинения по сфабрикованному делу - это, видимо, что-то другое.
Они просто не знали о вердикте по «сфабрикованному делу», который вынес пользователь спортса
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ten Hag
Ныть - это удел вечно второго каталонского кабинета имени Негрейры
И фанаты их всегда сразу же бегут в комментарии ныть без повода
Позорно быть такими
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Али Себиев
Ответ Iamliam
Сравни количество чемпионств за последние 15 лет, очень удивишься кто там на 2 месте)
Сравни количество чемпионств, еврокубков, историю личных противостояний, общих трофеев, и тогда ты.. совсем не удивишься 🙈
Правда желательно на отрезке всего времени, а не только на удобных отрезках))
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Iamliam
Ответ ten Hag
«Выбила в полуфинале ЛЧ».. Да, помним ту симуляцию насильника и любителя париков алвеса За это отдельный трофей дают? Вот год назад 0:4 на спотифай арене было в кубке, и что?
А гол Месси в том матче помнишь? Как он с центра поля обвел пол Реала? Наверное нет, сильные травмы обычно вытесняются из сознания)
Ты сейчас серьезно сравнил полуфинал ЛЧ и полуфинал кубка? ахахаха
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ten Hag
Ответ Iamliam
Нет это результаты "вечно вторых" в матчах с Реалом. Кстати Барса не пропускала от Реала 5 с 1995 года А еще выбила их в полуфинале ЛЧ 2010/2011
«Выбила в полуфинале ЛЧ»..
Да, помним ту симуляцию насильника и любителя париков алвеса
За это отдельный трофей дают?
Вот год назад 0:4 на спотифай арене было в кубке, и что?
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Спартакус Москвакус
Ответ Юсуф Тайсумов
5;0 2:6 0:4 0:3 1:5 0:4
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Птюч, Ёж.
Ответ Quest
Что им вечно Реал покоя не дает?!)
успешным всегда завидуют. даже здесь полно комментов с хейтом успешных людей.
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giga90
Ответ GuruFutbola
Чет не видел видео на канале с разбором)
Так Барса продала свой канал, только телега осталась
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ten Hag
Ответ Karl0709
Так и Барселона об этом говорит всю неделю 😁
«Нет, мы не строим из себя жертву»
😂😂😂😂
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Максат Жумагулов
Ответ Karl0709
Так и Барселона об этом говорит всю неделю 😁
👍🤭
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