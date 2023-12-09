Лапорта отрицает, что Ла Лига потеряла привлекательность: «Наш чемпионат конкурентоспособнее АПЛ. Самый конкурентоспособный в мире»

Жоан Лапорта отрицает, что Ла Лига потеряла привлекательность.

«Это не так. Испанская лига – самая конкурентоспособная в Европе, на мой взгляд, даже больше, чем английская.

У нас есть «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Все эти команды сейчас играют в Лиге чемпионов. Это высшее проявление прекрасного сезона.

«Жирона» занимает первое место (делит его с «Реалом» – примечание Sports.ru) и играет в красивый и очень конкурентоспособный футбол. Лига, в которой есть «Атлетик», «Валенсия» и «Вильярреал», не может быть слабой.

Ла Лига – одна из самых конкурентоспособных лиг в Европе. Большинство испанских команд, вероятно, могут играть с любой командой из других чемпионатов.

У нас даже команды, которые не находятся на вершине, играют в отличный футбол. Например, «Севилья» проводит не самый лучший сезон, но это очень хорошая команда, и они играют в отличный футбол.

И «Бетис» тоже, все эти команды могут с гарантией конкурировать с другими европейскими клубами, поэтому испанская лига – самая конкурентная лига в Европе и в мире», – сказал президент «Барселоны».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!