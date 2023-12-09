Лапорта отрицает, что Ла Лига потеряла привлекательность: «Наш чемпионат конкурентоспособнее АПЛ. Самый конкурентоспособный в мире»

Теги премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Вильярреал Атлетико Атлетик Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Жоан Лапорта Жирона Футбол

Жоан Лапорта отрицает, что Ла Лига потеряла привлекательность.

«Это не так. Испанская лига – самая конкурентоспособная в Европе, на мой взгляд, даже больше, чем английская.

У нас есть «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Все эти команды сейчас играют в Лиге чемпионов. Это высшее проявление прекрасного сезона.

«Жирона» занимает первое место (делит его с «Реалом» – примечание Sports.ru) и играет в красивый и очень конкурентоспособный футбол. Лига, в которой есть «Атлетик», «Валенсия» и «Вильярреал», не может быть слабой.

Ла Лига – одна из самых конкурентоспособных лиг в Европе. Большинство испанских команд, вероятно, могут играть с любой командой из других чемпионатов.

У нас даже команды, которые не находятся на вершине, играют в отличный футбол. Например, «Севилья» проводит не самый лучший сезон, но это очень хорошая команда, и они играют в отличный футбол.

И «Бетис» тоже, все эти команды могут с гарантией конкурировать с другими европейскими клубами, поэтому испанская лига – самая конкурентная лига в Европе и в мире», – сказал президент «Барселоны».

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52 комментария
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🤣 говорил он это в рубашке с завязанными рукавами?
+43
-3
+40
это на него успехи Жироны, которая из консорциума владельцев Манчестер Сити, подействовали?
+35
-1
+34
Блажен, кто верует, тепло ему на свете...
+30
-3
+27
Самая скучная и вялая лига из топ-4. С минимальным количеством голов.
+18
-2
+16
Рычагов передергал, стресс у человека, будьте снисходительней.
+17
-3
+14
Я всей душой за Реал, но АПЛ это другой уровень конкурентности, именно конкурентности
+10
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+8
Про "отличный футбол" - это, конечно, забавно.
Испанские команды сложно назвать слабыми, но вот смотреть сейчас за чемпионатом временами больно чисто физически.
+8
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+7
дрейфует человек..
+7
0
+7
Справедливости ради, в этом сезоне в ЛЧ испанские клубы играют лучше английских.
Но в плане зрелищности на сегодня АПЛ конечно намного впереди, и даже Германия выглядит не слабее и при этом намного веселее Ла Лиги.
Очень много медленных, вялых матчей в Испании, в которых мяч почти всё время болтается и бессмысленно перекатывается где-то в середине поля, с частыми мелкими фолами и ошибками.
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Этому больше не наливать
+4
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а все остальные Чемпионаты нам завидуют!
+4
0
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ловите наркомана
+7
-3
+4
кому то реально интересно смотреть матч Бетиса и Райо, или матч Сосьедада с Гранадой?
+3
0
+3
Клубов, у которых стоимость всех игроков дороже 350$:
В Ла Лиге 4.
В АПЛ ~10. При этом ~8 дороже 600$.
+4
-1
+3
Очередной раз доказывает что в Барсе одни неодекваты как болельщики(не все) так и весь клуб.
Подождите скоро Пуке будет президентом вот тогда начнется настоящий ЦИРК
+3
0
+3
Ответ Nikolay Bychinin
ловите наркомана
романа?
+6
-3
+3
Апл, Испания для меня лично очень привлекательные чемпионаты.
+5
-2
+3
он таблетки забыл выпить
+3
-1
+2
Ну если не считать АПЛ, то возможно
+2
0
+2
Прошла эра Испании,Реал в Европе крут но кроме него лч никто и не брал из лалиги уже почти 10 лет , но в тоже время английские клубы выигравшие за последние время лч , Челси ,МС Ливерпуль, команды с разным стилем и подходом в управлении, в финале за это веемя так же были но проиграли Ливерпуль , Тоттенхэм ,МС.Когда лучшей лигой была Серия А , но ее время прошло .
+2
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+2
если один из Испанских клубов выиграет лигу чемпионов, Ла лига сразу станет привоекательнее
+4
-2
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комплексы у ляпорты,никак не упомянул первый клуб Каталонии Жирону
+3
-1
+2
От Тебаса заразился чтоли?
+1
0
+1
у человека комплекм неполноценности
+1
0
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Ну а серьёзно, ла лига один из лучших чемпионатов в Европе. наряду с апл, Германией
+4
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В школе в понедельник расскажешь
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Ответ igls54
Блажен, кто верует, тепло ему на свете...
*ворует
+2
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Ответ frimpong
Сейчас ни Месси ни Роналду. Звезд то и нет
Винисиус, Беллингем, Левандовский, Гризманн
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Уровень Барсы рухнул, а это почти половина лиги. Поднимется, можно будет о чем-то говорить.
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Такое чувство что он только о АПЛ думает
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