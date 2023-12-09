В «Спартаке» объяснили вирусом отсутствие ряда игроков против «Крыльев». В заявке нет Бонгонда, Медины, Литвинова и Классена

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Тео Бонгонда Хесус Медина Леон Классен Михаил Игнатов Руслан Литвинов Здоровье Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» объяснили отсутствие ряда игроков против «Крыльев Советов».

В частности, на матч не приехали Руслан Литвинов, Тео Бонгонда, Леон Классен и Хесус Медина.

«Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью. Вирус. Игнатов же, как вы знаете, дисквалифицирован», – сказал глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов. 

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ balander09
рыжий его зачехлил, а тот совсем скис
Так за дело зачехлил. После хорошего старта он вообще ничего не показывал
+3
0
+3
Ответ Гуго
Насколько слышал, многие до свидания. Тео очень жалеет, что приехал в РПЛ.
рыжий его зачехлил, а тот совсем скис
+1
0
+1
потери серьёзные, но дублёры не должны подвести!
0
0
0
Это отпускной вирус
+1
-1
0
жалко, а что опять за вирус их покосил?
0
0
0
Ну все соломки подстелил, теперь можно играть
0
0
0
Насколько слышал, многие до свидания. Тео очень жалеет, что приехал в РПЛ.
+1
-1
0
Ответ </c/>
потери серьёзные, но дублёры не должны подвести!
дублёры в атаке пешеход мозес и сырой мелешин
усиление топ
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий