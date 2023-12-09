В «Спартаке» объяснили вирусом отсутствие ряда игроков против «Крыльев». В заявке нет Бонгонда, Медины, Литвинова и Классена

В «Спартаке» объяснили отсутствие ряда игроков против «Крыльев Советов».

В частности, на матч не приехали Руслан Литвинов, Тео Бонгонда, Леон Классен и Хесус Медина.

«Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью. Вирус. Игнатов же, как вы знаете, дисквалифицирован», – сказал глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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