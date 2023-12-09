«Аякс» сыграет в форме с тремя точками вместо фамилий. Это акция против хейта в соцсетях

Теги высшая лига Нидерланды Аякс игровая форма соцсети стиль Футбол

«Аякс» выступил против хейта в социальных сетях.

Клуб из Нидерландов сыграет в форме с тремя точками вместо фамилий.

«Ежемесячно игроки мужских и женских команд «Аякса» получают в соцсетях более 1500 сообщений с выражением ненависти. Но, к сожалению, это касается не только наших игроков. Сообщения такого типа являются частью растущей тенденции, которая влияет на миллионы людей в интернете.

Стремясь заглушить хейт в соцсетях, «Аякс» во время матчей в эти выходные будет носить майку с тремя белыми точками вместо фамилий.

Точки представляют собой универсальный знак молчания, а также значок в меню, который вы выбираете, чтобы пожаловаться на хейт», – сообщили в клубе.

Фото: ajax.nl

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12 комментариев
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Лучше не точки, а решетки. И комментатор так и будет объявлять состав: какой-то ### в защите, какой-то ### в нападении, еще один ### в воротах.
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+17
Аякс сейчас тремя точками характеризуют многие.
+11
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+10
Ответ trav
какая же чушь "язык ненависти" не понимаю. почему в западном мире нельзя говорить на что-то плохое, что это плохо? вот команда играет хреново - люди это и пишут
ты на приколе? какое ты право имеешь кого-то оскорблять? говорить, что плохо играли это одно, унижать честь и достоинство другое.
+10
-7
+3
Когда фаны поймут, что это чистый маркетинг, то захейтят еще сильнее
+1
0
+1
Ответ trav
какая же чушь "язык ненависти" не понимаю. почему в западном мире нельзя говорить на что-то плохое, что это плохо? вот команда играет хреново - люди это и пишут
хейтспич - это когда говорят не "ты хреново сыграл", а "ты мудак, чтоб ты сдох", например. или "я убью тебя и твою семью". да, иногда такое пишут футболистам после неудачных игр.
интересно, что же в этом плохого?
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Так вот почему у спортса в логотипе 5 разноцветных точек)
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И получит 3 безответных мяча
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Тогда бы уже и без номеров выходили)
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Ответ Дядя ТУРА
ты на приколе? какое ты право имеешь кого-то оскорблять? говорить, что плохо играли это одно, унижать честь и достоинство другое.
а чьи там честь и достоинства унижены-то?)
там кого-то физически «опустили»?
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