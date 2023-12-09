«Аякс» сыграет в форме с тремя точками вместо фамилий. Это акция против хейта в соцсетях

«Аякс» выступил против хейта в социальных сетях.

Клуб из Нидерландов сыграет в форме с тремя точками вместо фамилий.

«Ежемесячно игроки мужских и женских команд « » получают в соцсетях более 1500 сообщений с выражением ненависти. Но, к сожалению, это касается не только наших игроков. Сообщения такого типа являются частью растущей тенденции, которая влияет на миллионы людей в интернете.

Стремясь заглушить хейт в соцсетях, «Аякс» во время матчей в эти выходные будет носить майку с тремя белыми точками вместо фамилий.

Точки представляют собой универсальный знак молчания, а также значок в меню, который вы выбираете, чтобы пожаловаться на хейт», – сообщили в клубе.

Фото: ajax.nl

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