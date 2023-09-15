Селюк о работе Ротенберга в «Локо»: «Пригвоздил коррупцию к ногтю, переворошил все это осиное гнездо. Он многое сделал, начиная от смены матрасов у молодежи, не менявшихся лет 50»

Дмитрий Селюк рассказал, как Борису Ротенбергу работается в «Локомотиве».

Бывший футболист занимает должность директора департамента по развитию молодежного футбола.

«У Бориса дела идут очень хорошо. Надо отдать должное, он очень многое сделал на своей инициативе, начиная от смены всяких матрасов у молодежи, которые не менялись лет пятьдесят. Он переворошил все это осиное гнездо в «Локомотиве». И на сегодняшний день результаты молодежи очень хорошие. И нет этого болота, где все заводятся от одного агента.

Есть конкуренция. Если хороший футболист, его готовы брать. Боря, можно сказать, везде пригвоздил коррупцию к ногтю – начиная от школы, где учились дети.

Мы же видим, что Раконяц, купленный за три миллиона, ушел за ноль, Мампасси за 4,5 миллиона ушел за ноль. И так со всеми. Слава богу, за Изидора, возможно, получат те же деньги, что заплатили. И это благодаря «Зениту», – сказал агент.

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