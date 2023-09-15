Селюк о работе Ротенберга в «Локо»: «Пригвоздил коррупцию к ногтю, переворошил все это осиное гнездо. Он многое сделал, начиная от смены матрасов у молодежи, не менявшихся лет 50»

Теги Локомотив Зенит Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Дмитрий Селюк агенты Вильзон Изидор Марко Раконяц Марк Мампасси Футбол

Дмитрий Селюк рассказал, как Борису Ротенбергу работается в «Локомотиве».

Бывший футболист занимает должность директора департамента по развитию молодежного футбола.

«У Бориса дела идут очень хорошо. Надо отдать должное, он очень многое сделал на своей инициативе, начиная от смены всяких матрасов у молодежи, которые не менялись лет пятьдесят. Он переворошил все это осиное гнездо в «Локомотиве». И на сегодняшний день результаты молодежи очень хорошие. И нет этого болота, где все заводятся от одного агента.

Есть конкуренция. Если хороший футболист, его готовы брать. Боря, можно сказать, везде пригвоздил коррупцию к ногтю – начиная от школы, где учились дети.

Мы же видим, что Раконяц, купленный за три миллиона, ушел за ноль, Мампасси за 4,5 миллиона ушел за ноль. И так со всеми. Слава богу, за Изидора, возможно, получат те же деньги, что заплатили. И это благодаря «Зениту», – сказал агент.

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9 комментариев

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Антон Фалафель
Жалкий человечек пресмыкается перед папенькиным сынком.
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Ебздрогыч
Ротенберг борется с коррупцией - представляю как над ним дома родственники ржут!
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Evgeny Trifonov
Селюк метит на спортдира? слишком глубоко
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Wizard Harry
Святой человек, не иначе)
На полдник грудным молоком ДЮСШ вскармливает, а по ночам на базе уличных котов подкармливает👍🏼
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Гамарджоба Генацвале
Я так понимаю Селюк позволил себе потроллить легенду Локо?
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Клирик
Дела идут очень хорошо, все кто пришёл ушли за ноль))
Точка зрения агента!
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Розе Ротенбергино
Ну хоть у другого Ротенберга есть успехи
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Спартак сила
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легенда локомотива получается
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Ярик01
Ответ Спартак сила
легенда локомотива получается
Ему прощальный матч сделали же
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