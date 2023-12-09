Глава МЛС надеется, что Месси останется в лиге после 2025-го: «К 2027 году мы планируем стать теми, кем хотим»

В МЛС надеятся, что Лионель Месси останется в лиге и после 2025 года.

«Надеюсь, Лео решит остаться дольше, чем до 2025 года. Возможно, 2025 год – не крайний срок, но мы планируем стать лигой, которой хотим быть, в 2027 году.

Это дает нам достаточно времени, чтобы продолжить исследования, поговорить с нашими болельщиками, оценить влияние некоторых изменений и затем двигаться вперед позитивным и продуктивным способом», – сказал комиссионер МЛС Дон Гарбер.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!