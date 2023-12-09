Глава МЛС надеется, что Месси останется в лиге после 2025-го: «К 2027 году мы планируем стать теми, кем хотим»

Теги МЛС Лионель Месси Дон Гарбер Интер Майами Футбол

В МЛС надеятся, что Лионель Месси останется в лиге и после 2025 года.

«Надеюсь, Лео решит остаться дольше, чем до 2025 года. Возможно, 2025 год – не крайний срок, но мы планируем стать лигой, которой хотим быть, в 2027 году.

Это дает нам достаточно времени, чтобы продолжить исследования, поговорить с нашими болельщиками, оценить влияние некоторых изменений и затем двигаться вперед позитивным и продуктивным способом», – сказал комиссионер МЛС Дон Гарбер.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален модератором
зачем спамишь?
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Leon Petov
Не удивлюсь если гения до 70 лет охранники будут выводить на поле, чтобы он пробил пенальти
удивлюсь если напишешь комментов без слова "пенальти" жаль Месси сломал тебя...
+2
-2
0
Ответ rigobersong
«Ювентус» летом проведет предсезонное турне в Азии, а не в США. Организаторы турнира в Америке, как сообщает The New York Times, решили провести его без «Ювентуса» и форварда Криштиану Роналду, что исключит риск задержания португальца властями в рамках расследования по делу об изнасиловании. Туринский клуб имеет многолетнее соглашение об участии в Международном кубке чемпионов, который организован компанией Relevent Sports.
лучший футбольный насильник в истории!
+3
-3
0
Ответ rigobersong
Ни один нормальный человек уважающий свою бабушку, маму, сестру, всех женщин в мире не будет поддерживать роналду, это уже очевидно каждому, его могут поддерживать люди у которых в детстве были травмы, и когда они выросли эти психические проблемы никуда не исчезли:) Хотя понятно что уровень медицины в странах 3го мира где собрана вся фан база португельца слишком низок, что бы заниматься ментальным здоровьем:))
Ты новостью ошибся. Здесь пишется только о Месси.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий