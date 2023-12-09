Глава МЛС: «Месси – лучший игрок всех времен. 2023-й – год Лео, он поднял уровень нашей лиги»

Теги МЛС Лионель Месси Дон Гарбер Интер Майами Футбол

Руководитель МЛС назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Месси – лучший игрок всех времен, и он пришел в нашу лигу. Думаю, история будет помнить 2023-й как год Месси. С моей точки зрения, это был, возможно, самый впечатляющий год в нашей истории по целому ряду причин.

Месси поднял лигу на такой уровень, который, наверное, трудно себе представить. Но у нас было еще много поводов для радости.

Лео приехал в Майами и превзошел все ожидания на поле и вне его, а также воплотил в жизнь концепцию, согласно которой МЛС может стать лигой, которую выбирают лучшие игроки мира», – сказал комиссионер Дон Гарбер.

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35 комментариев
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* Забил один гол
*Поднял уровень лиги

страшно подумать, что же там за уровень, что один гол куда-то там что-то поднимает)
+23
-9
+14
Ну да, весь мир увидел, что защитники в Млс набираются по объявлению
+16
-6
+10
Ответ А. Мостовой
Лучший пенальтист разве что. Пелле и Марадонна тащили сборные без пенок в каждой игре
Твой коммент 6го декабря на новость о Месси в МЛС от Бекхема:

Символично что первый гол со штрафного. В то время как у роналду - с пенальти... вся суть (с)

Чел, так сидеть на двух стульях ради плюсов нельзя. Слишком позорно 🤡
+14
-5
+9
9-й ЗМ этому сеньору
+8
-5
+3
Ответ Roman
* Забил один гол *Поднял уровень лиги страшно подумать, что же там за уровень, что один гол куда-то там что-то поднимает)
Давно уровень лиги поднимается количеством голов определенного игрока?
+2
0
+2
Ответ qiqe
1. Месси 2. Роналдо( толстый не лгбт который) 3. Роналдиньо
У вас в профиле ошибка какая то,срочно исправьте
Там написано что ваш пол- мужской
Не благодарите 🙂
+6
-4
+2
Ответ А. Мостовой
Лучший пенальтист разве что. Пелле и Марадонна тащили сборные без пенок в каждой игре
У Пелле все не очень хорошо с пенками)) Более того, они своими пенками с Дзадзой свою команду и похоронили)
+3
-1
+2
Ответ А. Мостовой
Лучший пенальтист разве что. Пелле и Марадонна тащили сборные без пенок в каждой игре
Откуда тебе знать, как тащили Пеле и Марадона? Ты даже фамилии с ошибками написал
+11
-9
+2
Ответ rigobersong
Factos👍👀 Статистика в финальных матчах Месси✅ 48 финалов 35 голов 15 голевых ✅ 50 голевых действий✅ роналду⛔ 36 финалов 22 гола 2 голевые⛔ 24 голевых действия⛔
У вас это сообщение в шаблонах есть ?)
Просто жаль вас если нету и вам приходиться каждый раз писать это снова ))
+5
-3
+2
Фактос!
+2
-1
+1
Не забудьте там ему пару левых пенок и зм на КА поставить, одно место полировать недостаточно 👆
+7
-6
+1
Справедливости ради Месси не поднял уровень лиги.
+2
-2
0
За последние 14 лет:
АПЛ+Серия А+Бундеслига - 0 ЗМ
МЛС - 1 ЗМ
+8
-8
0
Ответ VERBLYUD
Лучше честно заработанные пенки, чем голы рукой))
это рука бога))
0
0
0
Ответ qiqe
1. Месси 2. Роналдо( толстый не лгбт который) 3. Роналдиньо
Martin Naceri у тебя ошибка не в профиле кста тк ты чу в реальности
хихихи
+1
-1
0
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Ответ Roman
* Забил один гол *Поднял уровень лиги страшно подумать, что же там за уровень, что один гол куда-то там что-то поднимает)
а в кубке не видела его результаты?
+4
-4
0
Ответ Виктор Петров
а в кубке не видела его результаты?
А в чемпионате что, виктор? Ты не видела?
0
0
0
Поднял вровень лиги с Двор до Двор+ :))
+3
-3
0
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