Глава МЛС: «Месси – лучший игрок всех времен. 2023-й – год Лео, он поднял уровень нашей лиги»
Руководитель МЛС назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
«Месси – лучший игрок всех времен, и он пришел в нашу лигу. Думаю, история будет помнить 2023-й как год Месси. С моей точки зрения, это был, возможно, самый впечатляющий год в нашей истории по целому ряду причин.
Месси поднял лигу на такой уровень, который, наверное, трудно себе представить. Но у нас было еще много поводов для радости.
Лео приехал в Майами и превзошел все ожидания на поле и вне его, а также воплотил в жизнь концепцию, согласно которой МЛС может стать лигой, которую выбирают лучшие игроки мира», – сказал комиссионер Дон Гарбер.
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*Поднял уровень лиги
страшно подумать, что же там за уровень, что один гол куда-то там что-то поднимает)
Символично что первый гол со штрафного. В то время как у роналду - с пенальти... вся суть (с)
Чел, так сидеть на двух стульях ради плюсов нельзя. Слишком позорно 🤡
Там написано что ваш пол- мужской
Не благодарите 🙂
Просто жаль вас если нету и вам приходиться каждый раз писать это снова ))
АПЛ+Серия А+Бундеслига - 0 ЗМ
МЛС - 1 ЗМ
хихихи