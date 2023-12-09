Глава МЛС: «Месси – лучший игрок всех времен. 2023-й – год Лео, он поднял уровень нашей лиги»

Руководитель МЛС назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

« – лучший игрок всех времен, и он пришел в нашу лигу. Думаю, история будет помнить 2023-й как год Месси. С моей точки зрения, это был, возможно, самый впечатляющий год в нашей истории по целому ряду причин.

Месси поднял лигу на такой уровень, который, наверное, трудно себе представить. Но у нас было еще много поводов для радости.

Лео приехал в и превзошел все ожидания на поле и вне его, а также воплотил в жизнь концепцию, согласно которой может стать лигой, которую выбирают лучшие игроки мира», – сказал комиссионер .

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