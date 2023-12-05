Осимхен – лучший игрок Серии А-2022/23 по версии футболистов. Спаллетти – лучший тренер, Хвича – автор лучшего гола, «Наполи» – клуб года

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Виктор Осимхен признан лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии игроков.

В Италии прошла церемония вручения призов Gran Galà del calcio. Мероприятие организовывается Ассоциацией итальянских футболистов (AIC) с целью награждения игроков, тренеров и судей, которые показали лучшие результаты в предыдущем сезоне Серии А. 

Награды получили:

Лучший игрок – Виктор Осимхен («Наполи»)

Лучший тренер – Лучано Спаллетти («Наполи», ныне – сборная Италии)

Лучший клуб – «Наполи»

Лучший гол – Хвича Кварацхелия («Наполи», в ворота «Аталанты»).

Символическая сборная сезона выглядит так:

Вратарь: Майк Меньян («Милан»)

ЗащитникиДжованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Бастони («Интер»), Ким Мин Чжэ («Наполи», ныне – «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»)

Полузащитники: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба – «Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»)

Нападающие: Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба – «Наполи»), Рафаэл Леау («Милан»).

«Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23, набрав 90 очков. 

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11 комментариев
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Вот тут все четко расставили. Не придираться.
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Спасибо наполи за классный сезон! Было интересно наблюдать за игрой команды
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А Погба - чудак года
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Лучший трансфер - Сандро Тонали
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Ну всё, как будто бы, логично)
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Где-то по мелочи есть варианты, но в целом на редкость адекватно.
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Какой бред выбирать «клуб года». Клуб года - это трофей за чемпионство.
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