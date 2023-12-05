Осимхен – лучший игрок Серии А-2022/23 по версии футболистов. Спаллетти – лучший тренер, Хвича – автор лучшего гола, «Наполи» – клуб года
Виктор Осимхен признан лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии игроков.
В Италии прошла церемония вручения призов Gran Galà del calcio. Мероприятие организовывается Ассоциацией итальянских футболистов (AIC) с целью награждения игроков, тренеров и судей, которые показали лучшие результаты в предыдущем сезоне Серии А.
Награды получили:
Лучший игрок – Виктор Осимхен («Наполи»)
Лучший тренер – Лучано Спаллетти («Наполи», ныне – сборная Италии)
Лучший клуб – «Наполи»
Лучший гол – Хвича Кварацхелия («Наполи», в ворота «Аталанты»).
Символическая сборная сезона выглядит так:
Вратарь: Майк Меньян («Милан»)
Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Бастони («Интер»), Ким Мин Чжэ («Наполи», ныне – «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»)
Полузащитники: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба – «Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»)
Нападающие: Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба – «Наполи»), Рафаэл Леау («Милан»).
«Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23, набрав 90 очков.
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