Салах, Осимхен, Хакими – в тройке номинантов на приз африканскому футболисту года, Онана – вратарю года

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Оглашен финальный список номинантов на приз лучшему африканскому игроку.

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила имена игроков, вошедший в финальную тройку номинантов.

Это Мохамед СалахЛиверпуль», Египет), Виктор ОсимхенНаполи», Нигерия) и Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко). 

На приз лучшему вратарю года претендуют Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун), Яссин Буну («Аль-Хилаль», Марокко) и Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли Каир», Египет). 

На награду лучшему тренеру номинированы Валид Реграги (сборная Марокко), Алиу Сиссе (сборная Сенегала) и Абдельхак Беншиха («Симба»). 

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8 комментариев
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Осимхен
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Ну Хакими дадут, наверное, если ЧМ учитывать, или тут не аналогия с золотым мячом будет 🤨
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Маканаки тоже хороший футболист.
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Осимхен, Буну и Реграги
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Салах
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Салах без вариантов.Результативное действие практически в каждом матче.
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