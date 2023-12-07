Салах, Осимхен, Хакими – в тройке номинантов на приз африканскому футболисту года, Онана – вратарю года
Оглашен финальный список номинантов на приз лучшему африканскому игроку.
Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила имена игроков, вошедший в финальную тройку номинантов.
Это Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия) и Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко).
На приз лучшему вратарю года претендуют Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун), Яссин Буну («Аль-Хилаль», Марокко) и Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли Каир», Египет).
На награду лучшему тренеру номинированы Валид Реграги (сборная Марокко), Алиу Сиссе (сборная Сенегала) и Абдельхак Беншиха («Симба»).
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